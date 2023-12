(’07 de diciembre del 2023. El Venezolano).- VENEZUELA vibro en la Casa Blanca. Por vez primera se celebra en el Dia de Venezuela en la mas alta instancia del poder en los EEUU, con la participación de un grupo de compatriotas que fueron invitados para escuchar de primera mano las iniciativas del gobierno del Pdte Biden para Venezuela, una gesto que valoramos y agradecemos porque evidencia la importancia de esta administración para con nuestra comunidad.

Por: Oswaldo Muñoz

A nosotros nos honraron con la invitación que lamentablemente no pudimos cumplir por razones de salud, sin embargo nuestra infinita gratitud al presidente Biden- y a la vicepresidenta Harris por esa iniciativas…NOS comentan de muy buena fuente que la candidata presidencial Maria Corina Machado asistirá al TSJ a introducir su recurso de apelación contra la inhabilitación política que pesa sobre su persona Creemos que así debe ser, es mas nos aseguran que eso porque forma parte de lo acordado en las conversaciones en Barbados… LO DE Amoroso y Rodríguez la verdad no tiene nombre, pero si una alta dosis de descaro y de irrespeto.

A nosotros a las 8 de la noche del domingo 3 de diciembre nos informó un funcionario del CNE que la votación exacta habían sido 1. 533.456 y que el gobierno sabe exactamente que eso fueron los votos. Sin embargo siempre pensamos que quizás lo duplicarían para de esa manera demostrar que habían superado los votos obtenidos por MCM, pero jamás pensamos que el descaro fuera tanto q tuvieran las cachazas de elevar la cifra a mas de 10 millones de participantes. O nos vieron la cara de pendejos o definitivamente creen q somos estúpidos. Él debacle para el gobierno es de tal magnitud que no se descarta la sustitución por parte de los cubanos de Maduro como candidato.

No tiene poder de convocatoria y por el contrario posee quizás el mas alto rechazo que presidente alguno haya tenido nunca antes….NOS aseguran que Juan Carlos Bermudez, actual comisionado condal del distrito 12, evaluara en agosto-septiembre las posibilidades de que su candidata le gane Cristi Fraga, y de no tener una vision clara del triunfo entonces propondrá su candidatura para tal fin. Amanecerá y veremos. Por ahora Fraga viene demostrando, que a pesar de du juventud sabe cuales son sus responsabilidades como burgo- maestre y todo parece indicar que lo está haciendo muy bien…ESTA semana cumplimos 9 anos de haber hecho realidad un sueño: La extensión del periódico El Venezolano hecha en el Venezolano tv.

En compañía de un grupo de hombres y mujeres talentosos y comprometidos con el proyecto logramos cristalizar un sueño que por lo demás nos dejó profundas satisfacciones. Lamentablemente en el camino el sueño sé desvirtuó y no solo nos ROBARON el sueño y las ideas sino también nuestras acciones. Todos saben quien y como fue, un personaje gris, inculto sin ningún tipo ni de formación ni preparación, solo bien formado para la trampa y los chanchullos. Dios y la gente decente saben que asi fue. Solo le queda un grupo reducido de aduladores y jalabolas que por una bebida o comida lo “disfrutan” pero que en Maracaibo se conocen como catcher profesionales…

Enviado desde mi iPhoneMARIA Corina ha decidido no acudir al TSJ para apelar su inhabilitación, ha dicho de manera categórica: “Yo no he cometido delito alguno, aquí no hay un acto de la Contraloría ni yo he sido notificada de ninguna manera. Si quedaba alguna duda antes del 22 de octubre, hoy estoy más que habilitada por los millones que votaron”. Sin dudas que le acompaña toda la razón pues desde un inicio sabemos que es una inhabilitación ilegal, inconstitucional y que solo obedece a intentar neutralizarla y evitar (sobre todo después de lo sucedido en octubre 22, donde recibió el respaldo mayoritario de la oposición para que sea su abanderada), además es un respuesta al fracaso del referéndum convocado por Maduro donde sabemos no lograr movilizar al 8% del electorado. El gobierno está desesperado y ahora arremete contra algunos dirigentes y les dicta autos de detención como parte de la campaña de reprensión y persecución. La situación de torna difícil y ya veremos que saluda tendrá