(04 de octubre del 2023. El Venezolano).- VENEZOLANOS terminan colocando nuestro gentilicio por lo más alto: Cabrera, Arraez, Acuña, Altuve, Luzardo y López, tal y como dice el título de la primera página de esta edición una temporada HISTÓRICA algo que nos hace sentirnos demasiado orgullosos de esos peloteros por esa jornada de ensueño.

Por: Oswaldo Muñoz

Mención especial merece la despedida que Detroit le hizo al muchachote de Marcay donde le pudieron expresar su eterna gratitud por todo lo que hizo por la franquicia y que será siempre recordado como lo que fue: Un héroe admirado por todos.

Ahora Miguel inicia el camino para esperar después del quinto año de su retiro, que comience a considerarse su nombre para entrar en el salón de los inmortales, donde hasta ahora solo aparece el admirado y querido Luís Aparicio. Deportivamente tiene los números, de no suceder nada extra terreno ese ingreso se pudiera decir que está casi garantizado.

Que así sea…AHORA las primarias entran en un marco de indecisión peligrosa, pues hay candidatos que no aceptan la colaboración del CNE y de quienes la aceptan hay los que creen que no debe cambiarse la fecha, tal y como propone el órgano rector y ratifican realizarlas este octubre 22, algo que según el CNE es te cínicamente imposible.

El problema, creemos nosotros, no radica en ese aspecto, aquí la situación se “complica” cuando quien resulte victorioso (a) de esos comicios( que por cierto con o sin CNE tendrán una participación porcentual que en nada representaría al universo opositor) esté inhabilitado (a), entonces que hacer? Han venido estirando la arruga,como decimos en criollo, y no termina de hablarse claro.

Aquí hay que decir, que los inhabilitados no se les permitirá inscribirse, así de sencillo. Esa campaña de MCM que hablan de “hasta el final” es hasta cierto punto irresponsable( como han sido todas las que han promovido la dirigencia de la oposición). MCM sabe que no será habilitada y punto, entonces pírate seguir alimentando falsas expectativas y no hablarle con honestidad a la gente?.

Esperemos a ver qué sucederá…POR cierto hablando de oposición, el equipo de investigación de El Venezolano trabaja sobre el dinero que ha recibido la oposición nicaragüense, que o quienes han recibido, cuánto han recibido y como se han “invertido”. Todos estos aportes, que por ahora alcanzan una cifra superior a 100 millones de dólares, se hacen con el fin de ayudar a restaurar la democracia y por lo que vemos y sabemos eso no ha sucedido en ese bellos país centroamericano, todo lo contrario la dictadura Ortega-Morillo se ha consolidado.

Pronto publicaremos toda esa información…SEGUIMOS creyendo en la tesis que como efecto inmediato Trump sale beneficiado en sus números electorales, pero al igual estamos convencidos que a la final todos estos juicios terminarán de pasarle factura en su campaña política. Por cierto lo sucedido en la Cámara de representantes es un reflejo de la crisis que vive el partido repúblicano. Algo inédito e histórico que no había sucedido antes