(28 de septiembre del 2023. El Venezolano).- TAL y como debió haber sido desde un inicio, el CNE prestará ayuda técnica y operativa para el proceso de las elecciones primarias, aquí lo que menos importa es quien la solicitó, lo verdaderamente significativo es que tendrán ese apoyo que creemos ayudará de manera significativa la realización de ese proceso. En cuanto a los candidatos inhabilitados el Dr. Omar Barboza ha sido muy claro y enfático: Para las internas no hay inhabilitados y si resultara ganador o ganadora alguien que esté en esa situación, vamos a luchar hasta lo último para lograr habilitarlo. Por ahora lo importante es que se cumpla el cronograma de las primarias y que se logre la mayor participación posible…

Por Oswaldo Muñoz

El PRESIDENTE Biden sin haber mucho ruido ha dado una vez más demostración de su interés por ayudar a la comunidad venezolana y es por eso que ha extendido el beneficio a 400 mil connacionales que ahora podrán normalizar su estatus migratorio en los EEUU. Gracias presidente…

LOS problemas judiciales de Trump parecieran no tener fin. Ahora la Corte Suprema de Justicia del Estado de Nueva York le consigue culpable de haber alterado información financiera para obtener beneficios y es por eso que le suspende la licencia en ese estado y le ordena el cierre de la Organización Trump. Hay que mencionar que la medida alcanza a personas de su más cercana relación, incluyen do a su hijo. Si algo debemos resaltar y admirar es la capacidad que tiene Trump para aguantar todos estos juicios y seguir campante en su lucha por obtener la candidatura. Hemos dicho y ahora lo ratificamos, que el efecto inmediato le favorece pero que a la larga, el votante militante repúblicano e independiente, no se inclinaría a votar por alguien ( llámese Donald o Jhon o Peter) con tantos problemas judiciales, pues considerarían que su ejercicio no sería transparente. Hasta ahora Trump es inocente hasta que se le pueda probar lo contrario.

En igual situación se encuentran Hunter Biden y el congresista demócrata Bob Menendez, quienes han sido acusados, con argumentos que parecen ser muy sólidos, pero como todo serán enjuiciados al igual que Trump una vez se demuestre su culpabilidad…

.ALBERTO NUÑEZ Feijoó tal y como estaba programado en el calendario del Congreso español, compareció este martes 26 y miércoles 27 al acto de su investidura que le había encargado el Rey, todo salió como se decía con que que no alcanzaría los votos necesarios (176) y ahora este viernes 29 lo volverá a intentar con la casi total posibilidad de tener el mismo resultado. Acto seguido el Rey podrá solicitarle Pedro Sánchez que intente la investidura,( eso pudiera ser en octubre ) y de no lograrlo se convocarían a elecciones para el próximo enero 14…

LA COMUNIDAD de Doral y las organizaciones que han participado activamente para resolver el problema de la basura conjúntame con la alcaldesa y algunos concejales, han conseguido un resultado agridulce, pues si bien lograron el cierre administrativo de la planta, que ya estaba cerrada operativamente, aún Doral sigue estando en las opciones para una “reubicación”, además de que quienes viven alrededor de la planta, serán obligados a pagar algo así como un impuesto a la planta…SE acabó el espacio, no se olviden que con Dios somos mayoría y mil gracias por NO FUMAR