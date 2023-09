(22 de septiembre del 2023. El Venezolano).- (22 de septiembre del 2023. El Venezolano).- COVALTA aún deshoja la margarita en ver si se queda o se va. Al menos eso es lo acordado en la última reunión de la junta de comisionados de Miami Dade, a pesar de la gran presión que han realizado tanto la alcaldesa como el equipo de concejales para lograr que se traslade a otro sector dentro o fuera del condado dicha planta, que ha representado un verdadero dolor de cabeza para los habitantes de Doral.

Por Oswaldo Muñoz

La verdad que este equipo en oportunidades parece cohesionado y actuar de manera homogénea en algunos asuntos muy puntuales que van en beneficio de la comunidad. Sabemos que el próximo año hay de nuevo elecciones importantes para la alcaldía e y dos sillas seco concejales y eso sin duda el buen trabajo o la buena gestión es un buen estímulo para los que quieran y aspiren reelegirse en sus cargos y como siempre los electores estarán muy pendiente del trabajo y del cumplimiento de las promesas electorales hechas durante la campaña anterior. Por cierto el movimiento ciudadano Venezolanos en Doral, tiene en su fase final el periodo de consulta para, en primer lugar decidir si tener candidato propio para una silla de la municipaldad ( que por cierto nos aseguran que no será para la alcaldía) y también saber a qué candidato (a) apoyar en las otras posiciones donde no se lleva candidatos como por ejemplo para la posición de alcalde. Hasta ahora por la información que nos hacen llegar lo único seguro es el lanzamiento del Internacionalista y periodista José Hernández quien correría por una silla de la municipalidad. A la candidatura de Hernández se le han venido sumando diversos sectores que hacen vida en la Ciudad y que han visto con mucho agrado el nombre Hernández quien es un conocido activista comunitario y profundo conocedor de la problemática local…

NOS comentan se muy buena fuente que se maneja un acuerdo entre Maduro y el G4 para lograr la habilitación de Henrique Capriles después de las elecciones primarias, todo con el fin de cerrar cualquier posibilidad para que MCM pueda ser candidato. Lo extraño de la información o del dato es que en la reunión donde se habló y se tocó el tema estuvo presente el actual Jefe de Misión designado para Venezuela

Francisco “Paco” Palmieri quien como sabemos sustituyo a Story. Al parecer el gobierno de Maduro estaría dispuesto a ceder en muchas cosas, pero exige mantener fuera de la candidatura presidencial a Machado. Para salir de Maduro cualquier “razón o sacrificio” es válido, pues aquí lo que está en juego es el país y por el país estamos seguro que no solo Machado sino que el más humilde de los connacionales estarían dispuestos a cualquier sacrificio. Lo que no agrado a algunos de los presentes es que después se fueron a celebrar con tablao flamenco incluido. Ya nos imaginamos e que ciudad fue la reunión...

ÓSCAR López y todo el equipo que le acompañan trabajan de manera intensa para poder lograr que las elecciones primarias en Miami sean todo un éxito. Conociendo no solo la capacidad de trabajo de Óscar y de quienes me acompañan no tenemos bu fina duda que así será, a pesar de las limitaciones y los poquísimos recursos que cuentan. Así que todos en la medida de sus posibilidades debemos ayudar a que este ejercicio electoral resulte todo un éxito. .. ..SE acabóel espacio, no se olviden que con Dios somos mayoría y mil gracias por NO FUMAR