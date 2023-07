(26 de julio del 2023. El Venezolano).- HEMOS dicho muchísimas veces que hacer política en Galicia no es lo mismo que hacerla en Madrid o en toda España, si bien serían muchos los elementos a mencionar por el triunfo agridulce del PP, (muy muy lejos de sus expectativas) quizás ser amigo de una individuo sentenciado por narcotraficante en tierras gallegas no sería tan grave o tan inconveniente que serlo en Madrid o en otra región del país, pero peor aún decir Feijoó que como no había google, y que por eso no podia saberlo, creemos que fue peor, y es así que después de tener un debate Cara a Cara muy por encima de los que se pensaba, comenzaron una seguidilla de errores que a la final le pasaron fractura.

Por: Oswaldo Muñoz

Las mentiras ( ahora llamadas inexactitudes) la defensa a VOX por los pactos después de las municipales, la descalificación que dió a los empleados de Correos, y la no asistencia al último debate, además la creencia a ciegas de las encuestas ( no sabemos si contratados o no), fueron aspectos que a nuestro saber y entender determinaron ese final electoral.

Pero si a todo esto le sumamos el que quizás subestimaron mucho a Sánchez y que con el mensaje de que “te vote Txapote”iban a conquistar votos , pues se equivocaron y quien terminó votando por Feijoo fue Dorado. Hasta ahora pareciera que Feijoó segura contando con el apoyo de su dirección nacional y por lo menos los 2 líderes más importantes del PP, Isabel Díaz Ayuso y Juan Manuel Moreno Bonilla, han ratificado su apoyo e incluso en el caso de repetir las elecciones volvería ser su abanderado.

En este sentido Sánchez ha dicho y lo ha reeconfirmado, que no habrá nuevas elecciones y con seguridad tendremos conformación de gobierno. Dicho por un operador político como él, habría que tomar muy en cuenta su comentario. Capítulo aparte merecen tanto Sánchez como Yolanda Díaz, quien fue en definitiva no solo una gran aliada en estas elecciones, porque despertó la necesidad y el entusiasmo que faltaba para lograr motivar a sectores progresistas a salir a votar para evitar a toda costa un posible gobierno PP- VOX, si bien Sánchez lo dijo en infinidades de oportunidades, no es menos cierto que esos pocos días que siguieron el debate a 3, Yolanda salió fortalecida y su mensaje se coló con mucha facilidad en esos sectores que mostraban apatía en participar.

Por último, las encuestas fracasaron ( (excepto El País y La Vanguardia) las únicas que se acercaron muchísimo al resultado final. Sabemos que las encuestas son metidos científicos y creíbles cuando se realizan con honestidad y profesionalismo, no importa si son pagadas o no, pero el resultado debe y tiene que ser el que refleje la muestra realizada y no el que desee el dueño de la empresa encuestadora, ni mucho menos el líder del partido que la ha contratado, donde creemos tuvo el error, porque nos cuesta creer que en verdad esos números sean los que el trabajo estadístico reflejo.

Vienen días de muchas negociaciones y quien tenga mayor número de posibilidades con quien negociar seguro saldrá victorioso, esa posibilidad hasta ahora la tiene Sánchez, porque como sabemos Feijoó tiene pocas alternativas que comienzan y terminan con VOX, y al decir del mensaje de Abascal después de las elecciones, fue Feijoó más culpable que Sánchez el gran culpable de su derrota. El peligro de Sánchez radica en cómo y que quiere negociar Puigdmont, por lo que sabemos serán exigencias con alto costo político. Sólo que como sabemos Sánchez ha demostrado ser un gran y exitoso operador político, de seguro sabrá “capear también este temoral” amanecerá y veremos.

