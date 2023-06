(23 de junio del 2023. El Venezolano).- VENEZUELA necesita sustituir los extremos, ni de derecha ni de izquierda, la situación política del país obliga a tener un gobierno que entienda la realidad del país y eso pasa por reconocer al sector que le sin afectos al actual gobierno y por su puesto a la inmensa oposición que lucha por salir o por superar lo que hasta ahora existe.

Por Oswaldo Muñoz

Creemos que si la oposición chilena en su momento no hubiese entendido lo que significaba políticamente el dictador Pinochet, con seguridad no hubiese sido posible la instauración de un nuevo gobierno y por ende la llegada de la democracia. En esa misma idea la dirigencia opositora debería unir esfuerzo para poder llegar al objetivo que suponemos es el mismo de todos: Salir de Maduro por la única vía que se debe utilizar que es la pacífica y electoral.

Nos preocupa que desde algunos sectores la oposición se tenga como mensajes la retaliacion , el revanchismo y el pase de factura ( como se dice en criollo) como meta política. Aquí tiene y debe haber una transición donde estemos todos, absolutamente todos, y desde allí comenzar una nueva etapa que garantice no solo la permanencia del presidente que resulte electo, sino que permita iniciar el camino para lograr restaurar en toda su estructura los elementos que nos ofrezcan las garantías necesarias para un nuevo país. Y en vista de las dificultades que parecieran tener las elecciones primarias, llámanos a esa dirigencia opositora a buscar la salida del consenso como método para seleccionar el candidato de la oposición a las elecciones presidenciales. Ojalá y así sea…SI LOS Representantes del condado de Miami Dade ante el congreso no tuvieran que hablar de Cuba, Nicaragua, Venezuela y ahora Colombia, presumimos que no tendrían ningún tema del cual hablar.

Es increíble como estos “personajes” utilizando el populismo en su máxima expresión, utilizan el mismo tema todo el tiempo y como sabemos no ha tenido ningún efecto, puesto que solo no han podido salir de estos gobiernos sino que por el contrario este tipo de gobierno han crecido en America Latina. A estos “personajes” se les une el populista mayor Marco Rubio( el del parquecito) que ha sabido muy bien utilizar esos mensajes para capitalizar votos, peor aún es que personas incluso que saben leer y escribir le creen y le siguen….HABLANDO de populismo le agregamos lo que viene haciendo el DeSastre gobernador de Florida, que junto al amargado y acomplejado gobernador de Texas, utilizan a los migrantes como bandera política y luchan por ser uno peor que el otro.

Se olvidan de la condición de loa seres humanos de estos migrantes, a quienes los trasladan de un lado a otro como si fueran objetos sin ningún tipo de respeto y consideración de personas…CON 3 votos a favor y 2 en contra, los concejales de Doral lograron eliminar las jubilaciones que se hacían aprobado los ediles anteriores eb una sesión realizada en pandemia. De esta manera Fraga, Pineyro y Porras, le dan fiel cumplimiento a una promesa que hicieron durante la campaña electoral. Hay algo ( que no sabemos la porque no se ha hecho público) y es que el alcalde anterior agotó en apenas 2 meses varias de las partidas presupuestarias para de esa manera dejar a la actual administración con limitaciones extremas para poder cumplir con compromisos. De ser verdad señores esto hay que decirlo y denunciarlo. …