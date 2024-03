(01 de marzo del 2024. El Venezolano).- COMO si no tuviera problemas la legislatura de Pedro Sánchez ahora ye le agrega uno mas, que mo deja de ser importante y hasta peligroso, y es la posición del ex ministro Abascal, quien decidió firmar parte del grupo parlamentario Mixto, ante de dimitir como diputado del PSOE. Creemos que el propio Sánchez y el partido exageraron cuando le pidieron que entregara el acta de diputado, sobretodo porque no esta ni indiciado ni mucho menos acusado de e acto de corrupción, en todo caso negligencia por no haber temido el control necesario para la contratación del acusado que cometió el supuesto acto de corrupción. Por cierto ya nos había extrañado que Feijoo no culpara a Sánchez de esto, es una obsesión del líder gallego que no ha podido superar lo sucedido en julio 23. Ya expreso que Sánchez es el responsable porque sabia toda la trama. La verdad que seria mucha torpeza del jefe de gobierno de estar al tanto y conocer todo y mandarlo a investigar con la firmeza que lo está haciendo. Feijoo debe dedicarse hacer una oposición wue construya y no una de permanente destrucción.

Por Oswaldo Muñoz

EL DEPARTAMENTO de Estado insiste que de no cumplirse lo acordado en Barbados de nuevo aplicaran las sanciones que han sido desactivadas hasta ahora, a partir de abril 14. Al margen de estar de acuerdo o no si las sanciones han dado el resultado esperado ( yo creo que no, basta ver el ejemplo cubano, que solo ha servido para que unos politiqueros locales le saquen mucho provecho) de lo que se trata es darle cumplimiento a un acuerdo previamente establecido y donde ambas partes acordaron un acuerdo que al decir de la dirigencia opositora tuvo el visto bueno de ambos lados. Después de eso sucedió lo que todos conocemos y de ahí en adelante se sigue intentando lograr la habilitación de Machado, algo poco probable según entendemos. Sin embargo la candidata es MCM y se debe acompañar hasta el día que llegue al CNE a inscribirse . Después de ese dia se sabrá en definitiva que hacer, esperemos que sea acompanar hasta el día de las elecciones a Machado…

LA EXPULSION de Volujtad Popular de la Internacional Socialista, no pienso que sorprendió a nadie, es mas creemos que fue mas bien buscada y motivada. Pudo haber tenido una mejor salida, o por lo menos mas honorable , pero a distancia se ve que los postulados de la IS no tiene absolutamente nada que ver con los postulados y doctrina del partido liderizado por Leopoldo y López..

EN MADRID se preparan para celebrar EXPO VENEZUELA -España durante el mes de julio de este año. Después daremos más detalles .