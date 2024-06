(25 de junio del 2024. El Venezolano).- Uno de los grandes héroes en el histórico triunfo de la Vinotinto sobre Ecuador fue el portero Rafael Romo, quien con cuatro paradas espectaculares terminó siendo figura en el primer duelo de la tropa criolla en la Copa América de Estados Unidos. “Estamos muy contentos al lograr una victoria que fue difícil y luchada, que nos permite soñar para clasificar a la siguiente fase”, dijo el deportista portugueseño ficha de la Universidad Católica ecuatoriana.

El nativo de Turen agregó que: “Gracias a Dios las cosas me salieron bien y logre responder y me voy contento con mi actuación, que nos permite sumar tres puntos. Tuvimos una gran fortaleza para luchar súper unidos. Tenemos mucha confianza en lo que hacemos, trato de aprovechar al máximo esta oportunidad de ser titular. En lo personal me siento súper feliz”

México será el próximo rival de la Vinotinto. Al respecto el llanero indicó que: “Es un gran seleccionado, con características diferentes que prácticamente jugará de local, tienen experiencia y saben como jugar este torneo. Buscaremos un buen resultado para seguir dejando bien en alto los colores de nuestro país. Tenemos una enorme responsabilidad y trabajamos para sumar. Vamos con todo para seguir dándole grandes alegrías a nuestra gente”. (Avelino Avancín)

