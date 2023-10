PERSECUCIÓN DESOLADORA: Van contra voluntarios y por las actas

La trilladora del régimen se abalanza otra vez contra la oposición.

La elección de María Corina Machado como candidata de la oposición venezolana, ha venido acompañada de un plan que ha sido orquestado por el régimen con bastante anticipación.

Todo el montaje presentado por el Fiscal Tarek William Saab, muestra una colección de insinuaciones que habían venido siendo vertidas por los secuaces de la tiranía en los recientes meses.

Con la apertura de una investigación penal por presuntos delitos cometidos en el manejo de las elecciones primarias, el Fiscal menciona que fueron designados los fiscales 73° nacional contra la delincuencia organizada y 8° nacional con competencia de delitos asociados al Saime para adelantar las investigaciones por los presuntos delitos de usurpación de funciones electorales, usurpación de identidad, legitimación de capitales y asociación para delinquir.

Yo sé que voy a ser repetitivo, pero aquí tengo el librito negro: Contubernio Maligno. Y de aquí voy a explicar por donde van a actuar estos personajes, para que no nos agarre desprevenidos. Una estrategia importante, es conocer las estrategias del contrario. Y a eso vamos.

En este momento estamos viendo una combinación de las estrategias que están marcadas en este libro.

PERSECUCIÓN DESOLADORA.

En este libro se explica que tras la inesperada victoria de Henrique Capriles en las elecciones presidenciales del 14 abril de 2013, revertida con un fraude perpetrado por el gobierno usurpador conjuntamente con el Consejo Nacional Electoral, y amparado por el Tribunal Supremo de Justicia, el 30 de abril de 2013, ocurriría una violenta agresión en contra de un grupo de parlamentarios de la oposición en la Asamblea Nacional, entre los que se encontraban María Corina Machado, Julio Borges y Américo de Grazia, con lo que se daría inicio a la indetenible ruta de embestidas que los que ejercen el poder han empleado para aplacar el espíritu libertario que impulsaba su propósito democrático.

Apostando a que amainara el esfuerzo opositor, la agenda política fue orientada hacia la celebración de las elecciones municipales que fueron llevadas a cabo en diciembre del 2013.

Y conscientes de la necesidad de propiciar el descrédito de la oposición, para así minimizar su capacidad de aglutinar el enfado social, la dictadura desarrolló una estrategia de cooptación de dirigentes pertenecientes a las diferentes organizaciones políticas que la conforman, otorgando estímulos y privilegios para fomentar un discurso divisionista basado en el vilipendio hacia los liderazgos más prominentes, reconocidos por sus posturas más radicales contra el sistema imperante de Nicolás Maduro.

De estos párrafos podemos entender lo que hay en la estrategia del madurismo-chavismo.

Primero: La embestida judicial contra los miembros de la comisión de las primarias y los miembros de las juntas regionales de las primarias. Una embestida que no va a ser una simple amenaza. Van a actuar. No tardarán en salir a decir que limpiaron el Penal de Tocuyito para meterlos a todos presos allí.

Segundo: La consulta popular sobre la Guayana Esequiba. Así como en las elecciones municipales del 2013 como evento de distracción política. Ambos procesos tienen la misma intención. Ya expliqué en un programa cual es la estrategia de Jorge Rodríguez. Allí me remito para que puedan comprender qué está pasando tras bastidores.

Tercero: La cooptación es un proceso continuo. No se trata solamente de utilizar a los personajes que ha reclutado el madurismo hasta la fecha, sino de ampliar este contingente.

La pobreza es una realidad casi absoluta en Venezuela y de los 15.000 voluntarios que estuvieron como miembros de mesa en las primarias, a nadie le quede duda que más de 1.000 no podrán evadir la tentación de dinero contante y sonante, en moneda extranjera, en un país donde con 7.000 dólares se puede comprar un apartamento frente a la playa.

En el libro que menciono, dice que “Para completar la avanzada descrita en estas dos estrategias, el régimen perpetró un despojo judicial de los partidos políticos opositores que lograron el triunfo electoral en el año 2015, imponiendo desde el Tribunal Supremo de Justicia, juntas directivas anuentes al tutelaje de la dictadura”.

“Bajo esta realidad impuesta por la dictadura de Nicolás Maduro, fueron celebradas las elecciones parlamentarias en diciembre de 2020, así como las elecciones locales y regionales de 2021, elecciones transcurridas sin verdaderas garantías constitucionales y sin libertad política, en una parodia sobre la democracia que sigue alejando a la nación venezolana del privilegio de construir su propio devenir.”.

Y esto es así. Una parodia. Es lo que desea imponer el régimen.

¿Qué pueden esperar los miembros de la Comisión de las Primarias y todos los voluntarios que tuvieron alguna responsabilidad en las elecciones primarias?. Eso depende del nivel de malignidad que emplee Tarek William Saab.

¿Recuerdan el caso de Fernando Albán?

Hice un programa al respecto en el canal de youtube donde usualmente me presento.

El concejal Fernando Albán, fue asesinado por funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) en el año 2018, es un caso demostrativo. La dictadura impuso la tesis de que Fernando Albán engañó a los funcionarios que lo custodiaban, se fue a un baño y se suicidó lanzándose por la ventana.

Como se explicó anteriormente, el Fiscal General, Tarek Saab, amenazando públicamente señaló que actuaría en contra de quienes cuestionaran la versión oficial. Solicitó el procesamiento de los funcionarios por homicidio culposo, ya que no fueron diligentes en asegurar debidamente la custodia del detenido que se suicidó. Bajo este relato los funcionarios fueron procesados, condenados y liberados posteriormente.

Este es un pequeño ejemplo de cómo se retuercen las verdades judiciales para amparar al régimen, y el grado de complicidad del Fiscal General. Y todo eso se realiza con un control hegemónico sobre los medios de comunicación para imponer sus mentiras.

Y tal como se explica en este libro, más impactante que retorcer comunicacionalmente la verdad, es el empleo de cuantiosos recursos físicos y económicos para construir realidades que validen la post verdad sostenida por la dictadura.

Ciertamente, el sistema contrario a los derechos elementales de Nicolás Maduro, se encuentra amparado en una extensa red de forjadores de post verdad, ya sea como parte de una estrategia previamente orientada a los hechos, o por adaptación a realidades emergentes que requieren modificar la percepción de los hechos visibilizados.

Lo que se ha iniciado contra las elecciones primarias no debe sorprender.

El guion de fraude en una convocatoria opositora tiene un evento que debemos traer desde el pasado. La recolección de firmas para el referendo revocatorio contra Nicolas Maduro en 2016.

En el proceso de recolección de firmas para el referendo revocatorio en contra de Nicolás Maduro, planteado por la alternativa democrática en el año 2016, el régimen empleó todos los recursos a su disposición para infiltrar el trámite, solicitando la anulación del procedimiento ante los tribunales penales, denunciado supuestas irregularidades en la recolección de firmas de 1% en la fase inicial de promoción del referendo.

El alcalde del Municipio Libertador, Jorge Rodríguez fue el responsable visible de este contubernio, con intensiva utilización de los medios de comunicación para exponer las supuestas irregularidades, señalando sin fundamentación alguna a los líderes de la alternativa democrática como responsables de las mismas.

Fue un ejercicio efectivo de una maniobra aplanadora para doblegar los esfuerzos democráticos para liberar a la nación venezolana del régimen oprobioso de Nicolás Maduro.

Como resultado de este intrincado plan, los tribunales penales ordenaron suspender el referendo revocatorio, y en el año 2018 el Tribunal Supremo de Justicia inhabilitó la coalición convocante, la Mesa de la Unidad Democrática, bajo cuyo manto la alternativa democrática logró ganar las elecciones parlamentarias del 2015, para participar en los procesos electorales posteriores.

Hoy estamos ante una maniobra de aplanadora que apenas ha comenzado.

Pero se equivocan los que piensan que esto que ocurre es como resultado de las primarias. Esto fue elaborado con antelación.

El Fiscal General dentro de los delitos se incluye usurpación de identidad de los ciudadanos, por supuestamente utilizar de forma ilegítima “los nombres, los apellidos, las cédulas de miles de personas que no asistieron al evento electoral”, explicó.

También se incluye el delito de asociación para delinquir, debido a que “varios grupos se asociaron para cometer estos delitos” y, por último, la investigación abordará legitimación de capitales, conforme a que se tildaron de desconocidos los fondos usados para realizar las Primarias.

El Fiscal General detalló que las denuncias realizadas sobre la usurpación de funciones electorales están contempladas en la base jurídica del Consejo Nacional Electoral (CNE), a través de la cual le adjudica la potestad única para hacer elecciones de este tipo en el país.

Si deseamos ver los movimientos preparados para esta embestida, vemos que el CNE el 3 de octubre de 2023, indicó que es el órgano con “competencia exclusiva de organizar elecciones”, después de que la comisión que prepara las primarias de la oposición haya descartado su oferta de asistencia técnica.

Esta declaración de antemano señalaba que la Comisión Nacional de las Primarias, posiblemente estaba incurriendo en el delito de Usurpación de Funciones Públicas.

Ya la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en Julio de 2017 explicó que el artículo 213 del Código Penal Venezolano, prevé que cualquiera que indebidamente asuma o ejerza funciones públicas civiles o militares será reo de delito por usurpación de funciones. La pena prevista en este artículo es de dos a seis meses.

Pero entonces entra en juego el delito de asociación para delinquir, previsto en la La Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo vigente.

El artículo 37 establece que quien forme parte de un grupo de delincuencia organizada, será penado o penada por el solo hecho de la asociación con prisión de seis a diez años. O sea, que el delito de asociación para delinquir es autónomo. Sin embargo, junto al de usurpación, ocasiona una situación muy peculiar. Los privados de libertad mientras se concluye la investigación y el juicio, tienen limitaciones para que les sean sustituidas las medidas de privación de libertad.

Y aquí viene entonces lo más peligroso de esta jugada del régimen. Los 15.000 miembros de mesa que participaron en las primarias son susceptibles de ser víctimas de esta embestida. Pudiendo ser señalados únicamente de asociación para delinquir.

Pero aquí no termina la jugada legal. Van por los cuadernos de votación. Y si los miembros de mesa y demás facilitadores del proceso se niegan a entregarlos, entonces surge el delito de obstrucción a la justicia.

Está tipificado en el artículo 13 de la Ley Contra la Delincuencia Organizada. Dice así:

Artículo 13. Obstrucción a la administración de justicia. Quien obstruyere la administración de justicia o la investigación penal en beneficio de un grupo de delincuencia organizada o de algunos de sus miembros, será castigado del siguiente modo:

4. Si destruye, modifica, altera o desaparece evidencias o datos acumulados por cualquier medio, será castigado con prisión de cuatro a seis años.

Es decir, que si los voluntarios o cualquier otro involucrado en el proceso se niegan a entregar los cuadernos de votación o indique que los mismos fueron destruidos, serán responsables penalmente.

Bajo esta amenaza de entrar en prisión, de esos 15.000 voluntarios, es de esperar que muchos acepten su culpabilidad o la de otros a cambio de libertad. Porque vamos a estar claros. Todos esos voluntarios son gente con limitaciones económicas. Estar presos es generar la ruina para sus familias. O terminaran saliendo por el Darién a pedir asilo en los Estados Unidos, con miedo a que los deporten a Venezuela.

Y quien va controlar todos estos procesos judiciales? La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia. Donde hiberna esperando ser despertado Mikel Moreno, ex presidente del TSJ, ansioso de hacerse un lugar en los espacios de poder nuevamente.

CAEN UNOS CAEN TODOS

Crónica de una muerte anunciada, lo de AD Ramos ya se sabía o se rumoreaba en el mundo político, que triste papel el de Prosperi, no se sabe a ciencia cierta si está actuación fue siguiendo órdenes de su jefe en AD, o si fue siguiendo las órdenes del hijo del Furrial, con el cual mantiene una estrecha relación de sumisión.

Al final quedó solo sin sus más cercanos colaboradores. Finalizada las primarias se avecina una cruenta confrontación con sus adversarios naturales que son los Chavistas, que harán el todo por el todo para mantener la inhabilitación para impedir su inscripción como candidata de la oposición.

Por el otro lado la mal llamada oposición, mucha más peligrosa que el Chavismo, tratando de poner un candidato sustituto

CONFIRMADO Las candidaturas folclóricas de muchos dizque líderes políticos que en el pasado reciente, no pudieron ni reelegirse y ahora se prestan al maquiavélico juego, lleno de mucho resentimiento y envidia de quienes nunca han acertado en política y se han dedicado a hacer dinero a través de fundaciones pagadas desde Europa y que ellos mismos no son ejemplo de nada. En su hábitat natural los socios lo abandonan, los bancos no los pueden ver y sus primeros enemigos son la familia. Triste que quieran simular ser políticos.

Obtuvieron menos de 10 mil votos (en actas), algunos hasta menos. Sus managers son operadores que en el pasado operaron contratistas con el chavismo.

¿Cómo estos líderes, muchos muy respetables, se dejan utilizar de estos mercaderes que incluso pagan a otros para que les publiquen libros, que al hablar con ellos sabemos que no son de su autoría?

FALSO absolutamente falso que Manuel Rosales hizo campaña contra María Corina. No será de su agrado, pues la mujer tampoco es fácil pero Rosales no es tonto y todos sabían que iba a ganar. Los laboratorios de Vente y algunos personajes no son capaces de entender, la necesidad de su apoyo en el Zulia. La política no se hace con las vísceras sino con el cerebro y lo digo con propiedad porque he sido uno de los primeros, desde hace años, de apoyarla a ella y no a muchos personajes que no tienen la entidad para sus aspiraciones.

Estamos en redes como @Angelmonagas y en Facebook como Angel Monagas y Caiga Quien Caiga Sin censura. También en youtube en el canal Factores de Poder y Caiga Quien Caiga TV SIN CENSURA