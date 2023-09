(21 de septiembre del 2023. El Venezolano).- Oklahoma ejecutó el jueves a un recluso por el asesinato en 1996 de una estudiante de danza de la Universidad de Oklahoma, un caso que permaneció sin resolverse durante años hasta que el ADN de la escena del crimen coincidió con un hombre que cumplía condena por robo.

Anthony Sánchez, de 44 años, fue declarado muerto a las 10:19 AM de este jueves luego de una inyección de tres drogas en la Penitenciaría Estatal de Oklahoma en McAlester. Había tomado la inusual medida de optar por no presentar una solicitud de indulto a la Junta de Indulto y Libertad Condicional del estado, lo que muchos vieron como su última oportunidad de que le perdonaran la vida.

Sánchez fue condenado por violar y asesinar a Juli Busken, de 21 años, nativa de Benton, Arkansas, que acababa de completar su último semestre en la universidad cuando fue secuestrada el 20 de diciembre de 1996 en el estacionamiento de su apartamento en Norman. Su cuerpo fue encontrado esa tarde cerca del lago Stanley Draper en el extremo sureste de la ciudad de Oklahoma. La habían atado, violado y disparado en la cabeza.

Busken había actuado como bailarina en varios espectáculos de danza durante su período en OU y fue conmemorada en el campus con una beca de danza a su nombre en la Facultad de Bellas Artes.

Años más tarde, Sánchez cumplía condena por robo cuando se comparó el ADN del esperma encontrado en la ropa de Busken en la escena del crimen. Fue declarado culpable y sentenciado a muerte en 2006.

A principios de este año Sánchez tomó la inusual medida de optar por no presentar una solicitud de indulto a la Junta de Indulto y Libertad Condicional del estado, lo que muchos vieron como su última oportunidad de que le perdonaran la vida. Sus ex abogados culparon de la decisión de Sánchez a su asesor espiritual, el reverendo Jeff Hood, un defensor de la pena de muerte que se ha hecho amigo de los condenados a muerte en todo el país.

El nuevo abogado de Sánchez, Eric Allen de Columbus, Ohio, había solicitado una suspensión de la ejecución en un tribunal federal, alegando que necesitaba más tiempo para revisar las cajas de pruebas del caso. La Corte Suprema de Estados Unidos rechazó la solicitud el jueves pasado.

Sánchez había mantenido durante mucho tiempo su inocencia y lo volvió a hacer en una llamada telefónica a The Associated Press a principios de este año desde el corredor de la muerte. “Eso es ADN fabricado”, dijo Sánchez. “Ese es ADN falso. Ese no es mi ADN. Lo he estado diciendo desde el primer día”.

Juli Busken, de 21 años, nativa de Benton, Arkansas.

Dijo a la AP que se negó a pedir clemencia porque incluso cuando la Junta de Indulto y Libertad Condicional, compuesta por cinco miembros, da el raro paso de recomendarlo, es poco probable que el gobernador Kevin Stitt lo conceda. “Me he sentado en mi celda y he visto a un preso tras otro obtener clemencia y cómo se les niega el indulto”, dijo Sánchez. “De cualquier manera, a los reclusos no les va bien”.

El Fiscal General de Oklahoma, Gentner Drummond, sostuvo que la evidencia de ADN vincula inequívocamente a Sánchez con el asesinato de Busken.

Una muestra de ADN de Anthony Sánchez “era idéntica a los perfiles desarrollados a partir del esperma en las bragas y el leotardo de la señora Busken”, escribió Drummond el mes pasado en una carta a un representante estatal que había preguntado sobre la condena de Sánchez. Drummond añadió que no había indicios de que ninguno de los perfiles estuviera mezclado con ADN de ningún otro individuo y que las probabilidades de seleccionar aleatoriamente a un individuo con el mismo perfil genético eran de 1 entre 94 billones entre los hispanos del suroeste, reportó Infobae.

“No hay duda concebible de que Anthony Sánchez es un violador y asesino brutal que merece el castigo más severo del estado”, dijo Drummond en una declaración reciente.

Un investigador privado contratado por un grupo contra la pena de muerte sostiene que la evidencia de ADN puede haber sido contaminada y que un técnico de laboratorio sin experiencia comunicó mal la solidez de la evidencia al jurado.

El ex fiscal de distrito del condado de Cleveland, Tim Kuykendall, que era el principal fiscal del condado cuando se juzgó a Sánchez, ha dicho que si bien la evidencia de ADN fue la más convincente del juicio, había otras pruebas que vinculaban a Sánchez con el asesinato, incluidas pruebas balísticas y una huella de zapato encontrado en la escena del crimen.

“Sé que, por haber dedicado mucho tiempo a ese caso, no hay ni una sola pieza de evidencia que apunte a nadie más que a Anthony Sánchez”, dijo Kuykendall recientemente. “No me importa si cien o mil personas confiesan haber matado a Juli Busken”.

Oklahoma reanudó la ejecución de la pena de muerte en 2021, poniendo fin a una moratoria de seis años provocada por preocupaciones sobre sus métodos de ejecución. El estado tenía una de las cámaras de muerte más concurridas del país hasta que surgieron problemas en 2014 y 2015. Richard Glossip estaba a horas de ser ejecutado en septiembre de 2015 cuando los funcionarios penitenciarios se dieron cuenta de que habían recibido la droga letal equivocada. Más tarde se supo que se había utilizado la misma droga equivocada para ejecutar a un recluso en enero de 2015.