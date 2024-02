(09 de febrero del 2024. El Venezolano).- Tatler XFEST, los organizadores del partido amistoso de fútbol en Hong Kong del Inter Miami en el que Lionel Messi no jugó, anunciaron el viernes que ofrecerán a los espectadores un reembolso del 50%.

“Pedimos disculpas a todos aquellos que se sintieron decepcionados por el partido de fútbol entre el equipo de Hong Kong y el Inter Miami del domingo 4 de febrero. Un evento que esperábamos que fuera el orgullo de la ciudad, y en el que hemos trabajado muy duro durante meses, se ha convertido en la fuente de una gran angustia”, dice un comunicado emitido por Tatler XFEST.

“El Inter Miami se había comprometido por contrato a que todos sus jugadores estrella —Messi, Alba, Busquets y Suárez— jugarían 45 minutos salvo lesión. Sin embargo, el Inter Miami nos informó que Messi y Suárez no podían jugar por lesiones“, continúa el comunicado.

Tatler XFEST reconoció que las lesiones eran “parte del juego”, pero añadió que lo que nos “molestó fue la aparente falta de respeto mostrada al público”.

“Cuando supimos que Messi no jugaría, suplicamos a los dueños y a la gerencia del Inter Miami que le instaran a levantarse, a involucrarse con los espectadores y a explicar por qué no podía jugar. No lo hizo”.

Messi sí saltó al campo el miércoles en un partido contra el Vissel Kobe en Tokio, que Tatler XFEST describió como “otra bofetada en la cara”.

En cuanto al reembolso, Tatler XFEST dijo que no iban a “eludir” su “responsabilidad como organizadores”.

“Es por ello que Tatler Asia ofrecerá a todos aquellos que adquirieron entradas para el día del partido a través de los canales oficiales un reembolso del 50%”, finaliza el comunicado, añadiendo que los detalles sobre el proceso de reembolso se facilitarán a mediados de marzo, reseñó CNN.