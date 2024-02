(06 de febrero del 2024. El Venezolano).- En una democracia, las personas dependen de información precisa y verídica para tomar decisiones críticas sobre sus vidas. Pero en Estados Unidos, la disponibilidad y el acceso a dicha información no se distribuye de manera uniforme, lo cual deja a las comunidades desfavorecidas y especialmente vulnerables a las tácticas de desinformación, como lo muestra un nuevo proyecto piloto del Information Futures Lab de la Universidad de Brown y su socio con sede en el sur de Florida, We Are Más.

“Henos aquí, en un acalorado ciclo primario donde abundan los mensajes polarizadores de candidatos presidenciales rivales, y nuestros espacios de información en gran medida no satisfacen las necesidades de información básica de comunidades clave, abriendo las puertas a la manipulación y la explotación”, dijo Stefanie Friedhoff, co -directora del Information Futures Lab y profesora especializada en la escuela de salud pública de la Universidad de Brown.

“Estados Unidos es una nación de inmigrantes y, sin embargo, nuestra infraestructura de comunicación actual no está hecha para la diversidad. Esta se inclina hacia aquellos que pueden pagar el periodismo, que tienen educación, conocimientos digitales, mediáticos, científicos y financieros, y entienden cómo funcionan sistemas clave como el de salud y política. Si no te encuentras dentro de este grupo y buscas información esencial o intentas verificar algo que has escuchado, buena suerte”.

“Este proyecto piloto demuestra lo que muchos de nosotros en las comunidades hispanas sabemos por experiencia: es increíblemente difícil obtener respuestas a nuestras preguntas y distinguir qué es verídico”, dijo Evelyn Pérez-Verdía, fundadora de We Are Más.

“Con demasiada frecuencia no tenemos acceso a información de calidad, mientras que la información errónea está en todas partes. Quienes se dirigen a las comunidades hispanas con información engañosa comprenden de sobremanera la importancia de nuestros acentos, culturas e historias. Para fomentar el compromiso cívico y generar resiliencia, debemos ser mucho más deliberados en la forma en que nos dirigimos a nuestras comunidades increíblemente diversas”.

A medida que las leyes electorales continúan cambiando, los candidatos aspirantes a la presidencia de 2024 están cambiando de rumbo y la desinformación destinada a confundir y distraer a las personas se encuentra en rápido aumento, el proyecto piloto ofrece ideas clave sobre cómo las crecientes brechas de información generan vulnerabilidades en la desinformación y cómo ayudar mejor a las personas a entender estos caóticos contextos de información.

Seguimiento del impacto hiperlocal de la desinformación

Dentro de un periodo de seis semanas en noviembre y diciembre de 2023, Information Futures Lab y We Are Más colaboraron con 25 líderes de comunidades de la diáspora hispana en el sur de Florida capturando y respondiendo a las cambiantes preguntas e inquietudes de los miembros de la comunidad.

Cada semana, los 25 Navegantes de Información presentaron preguntas, inquietudes y rumores de la comunidad, revelando importantes lagunas de información que iban desde “¿Cómo me puedo hacer una mamografía si no cuento con la cobertura suficiente?” a “¿Cómo vamos a enfrentar las inundaciones?” a “¿Cuánto puede aumentar el alquiler un propietario en Florida?”. Las aportaciones también revelaron el impacto hiperlocal de las actividades de desinformación en curso a través de preguntas como “¿Cómo están maniobrando las personas los efectos secundarios graves de recibir una cuarta inyección de Covid?” y “El cambio climático puede ser real pero no es causado por los humanos”. Preguntas como “¿Aún se llevarán a cabo las elecciones de 2024?” y rumores como “Alexa dice que no habrá elecciones en 2024” indican que es probable que las campañas de supresión de votantes ya estuvieran en marcha para finales de 2023.

En su esfuerzos por localizar las respuestas existentes a estas preguntas, el equipo del proyecto también descubrió que la mayoría de las veces, la información relevante no estaba disponible en el idioma correcto, carecía de señales culturales y contexto, requería de acceso y alfabetización informática, no se hacía llegar con el nivel adecuado de alfabetización, estaba detrás de un muro de pago, estaba desactualizado, no estaba presente en lugares donde la gente busca información o no provenía de una fuente confiable.

Un nuevo enfoque para informar a comunidades diversas

Para superar dichas barreras, el equipo del proyecto formado por periodistas y especialistas en comunicaciones de We Are Más y Information Futures Lab produjo contenido breve y para compartir respondiendo a las principales preguntas de la comunidad cada semana. Consultando la evidencia existente, así como a expertos locales y de contenidos, aplicando las mejores prácticas de las ciencias de la comunicación y del comportamiento, y verificando que todo el contenido coincida con el idioma y la cultura, el equipo desarrolló una forma novedosa de equipar a los miembros confiables de la comunidad con mensajes hiperlocales, precisos y fáciles de usar, adaptar y compartir en aplicaciones de mensajes, sitios de redes sociales y en conversaciones con miembros de la comunidad. El equipo del proyecto también elaboró el “consejo de la semana” para desarrollar capacidades como la escucha activa y cómo identificar imágenes manipuladas o ciencia falsa. (El contenido fue producido en formatos de texto, audio y video tanto en español como en inglés.)

Más del 75 por ciento de los líderes comunitarios participantes se sintieron cómodos reenviando el contenido directamente a otras personas y lo hallaron más culturalmente apropiado que lo que está disponible a través de otras fuentes.

“Me resultó muy útil la información que me brindaron”, dijo Ana Valladares, presidenta ejecutiva de la organización sin fines de lucro del sur de Florida Mujeres Latinas Empowering Women. “Muchos de nosotros en el sector sin fines de lucro necesitamos estas herramientas para poder ir y dar retroalimentación. Mucho de lo que escuchamos proviene de inmigrantes que son nuevos en el país y necesitan ayuda para afrontar las situaciones. No importa cuánto tiempo estén aquí, o si pueden o no votar, aún así tienen preguntas. No saben cómo funciona el sistema. Necesitamos continuar esta labor y ampliarla”.

A partir del piloto, el cual fue posible gracias al generoso financiamiento de la Fundación Miami, el Information Futures Lab actualmente está recaudando fondos para expandir el nuevo modelo y colaborar con líderes confiables en al menos 10 comunidades en todo Estados Unidos que son de importancia estratégica para las elecciones presidenciales y se previene que sean blanco de altos niveles de desinformación.

“Es tiempo de invertir el modelo. Los líderes comunitarios están en la primera línea de cómo la crisis de la información está afectando a las personas y su capacidad para obtener información, darle sentido y actuar en consecuencia. Por lo tanto, también deben estar en la primer línea de respuesta”, afirmó Claire Wardle, codirectora del Information Futures Lab y profesora especializada en la escuela de salud pública de Brown.

“Nuestro piloto muestra que si invertimos y colaboramos con las comunidades, podemos construir un sistema de alerta temprana para identificar lagunas de información relevantes y el impacto de la desinformación. Y en asociación con las comunidades, también podemos crear una nueva infraestructura de comunicaciones ascendente que transmita contenido confiable y de calidad a los espacios donde las personas pasan su tiempo, como grupos cerrados de redes sociales y aplicaciones de mensajes, pero también salones de belleza y clubes juveniles”.

En un nuevo libro blanco, Information Futures Lab y We Are Más detallan el enfoque, los conocimientos en datos y los hallazgos clave del piloto del sur de Florida.

