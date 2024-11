(06 de noviembre del 2024. El Venezolano).- El expresidente estadounidense Barack Obama recordó este martes que el conteo de votos en las elecciones de 2020 llevó varios días y opinó que este año podría ocurrir lo mismo dado el estrecho margen entre los candidatos, por lo que pidió paciencia a la población.

«Llevó varios días contar cada voto en 2020, y es muy probable que no sepamos el resultado esta noche tampoco. Así que por favor tengan en cuenta unas cuantas cosas mientras hoy hacen oír sus voces«, dijo el político demócrata en su cuenta de X.

El exmandatario pidió respeto y agradecimiento para los miles de trabajadores electorales que están trabajando duro por todo el país e instó a los electores «a dejar que el proceso siga su curso», reiterando que «lleva tiempo contar cada voto».

Asimismo, animó a sus seguidores a «revisar sus fuentes» antes de compartir información, haciéndose eco de la desinformación que circula en las redes sociales en acontecimientos como este.

