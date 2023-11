(27 de noviembre del 2023. El Venezolano).- En medio de la constante disputa familiar entre las hermanas Spears, Jamie Lynn Spears, ex estrella de Zoey 101 y actual concursante del programa de realidad I’m a Celebrity… Get Me Out Of Here en el Reino Unido, ha insistido en que nunca ha tomado nada de su hermana mayor, Britney Spears. Aunque reconoce la tensión en su relación, Jamie Lynn asegura que su única intención ha sido ser una buena hermana menor.

“Yo nunca, nunca… he sido la única persona en su vida -y ella puede decir esto- que nunca le he quitado nada, ¿sabes? He sido la única persona en su vida que siempre ha dicho: ‘Sólo quiero ser tu hermana’”, declaró Jamie Lynn sobre su relación con Britney.

En una reciente aparición en el programa, Jamie Lynn habló sobre la relación con los hijos de Britney, Sean Preston y Jayden James, compartidos con Kevin Federline. Describió su conexión cercana con los jóvenes y reveló que discutió su participación en el programa con Britney antes de viajar a Australia, reportó Infobae.

La relación entre las hermanas ha sido tensa, con Britney criticando públicamente a su familia durante la batalla legal por su tutela. La cantante acusó a Jamie Lynn de capitalizar su situación al lanzar un libro y la describió como una “escoria”. A pesar de las críticas, Jamie Lynn ha mantenido una postura positiva y enfatiza el amor por su familia, a pesar de las circunstancias complicadas que han enfrentado.

“Escucha, simplemente lo hacemos mejor que la mayoría”, expresó Jamie Lynn, señalando que las peleas son normales en las familias. Estas declaraciones contrastan con las anteriores críticas de Britney hacia su hermana menor, a quien llamó “niña egoísta” en redes sociales. La tensión se ha exacerbado en medio de acusaciones y desencuentros públicos, revelando la complejidad de la relación entre las hermanas Spears. ¿Qué revela la narrativa de Jamie Lynn sobre la dinámica familiar de las Spears? ¿Cómo afecta esta disputa a la imagen pública de ambas artistas?