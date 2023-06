(28 de junio del 2023. El Venezolano).- En Miami el español se oye en todas partes. En las tiendas, los bares y los restaurantes. En la consulta del médico o en el banco. Una omnipresencia que está cambiando la forma en la que se habla el inglés en la ciudad estadounidense.

Un estudio liderado por Phillip Carter, un profesor de Lingüística y de Inglés de la Florida International University (FIU), ha descubierto la existencia de un dialecto de ese idioma en el sur del estado de Florida.

El Nacional reseñó que esta variedad del inglés incorpora calcos del español, esto es, expresiones traducidas literalmente desde esa lengua.

Así, en Miami una persona puede decir «get down from the car» en lugar de «get out of the car» por influencia de «bajarse del carro», o «put the light» en vez de «turn on the light» por «pon la luz».

También se dice «make the line» (hacer cola) en sustitución del habitual «get in line» o «make a party» (hacer una fiesta) en lugar de «throw a party».

El inglés resultante suena extraño para los demás hablantes del país.

El uso de calcos es habitual entre los inmigrantes cuando aprenden el idioma de su país de acogida, pero suele desaparecer con las generaciones siguientes, explica a la AFP Carter, de 43 años.

Su estudio, realizado con entrevistas a ciudadanos de origen latinoamericano, demostró que en el sur de Florida no siempre es así.

«Nos sorprendió comprobar que muchas de estas expresiones no desaparecen con la generación de los inmigrantes», dice el profesor. «Fue interesante ver que algunas se transmitían a sus hijos y a sus nietos. No todas, pero algunas permanecen. Por eso nos referimos a esto como un dialecto, algo que la gente aprende como primera lengua y que incluye algunos de estos rasgos influenciados por el español».