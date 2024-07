(04 de julio del 2024. El Venezolano).- Hace 213 años, Venezuela firmó su declaración de independencia. Hoy, Venezuela está en último lugar en cuanto al respeto al estado de derecho. Mientras el pueblo pasa hambre, el dictador Nicolás Maduro está aferrado al poder sin respetar la voluntad del pueblo. La decisión de prohibir la candidatura de María Corina Machado además de la desaparición de Rocío San Miguel y su familia fueron solo dos ejemplos de los ataques flagrantes a la democracia. Es la responsabilidad de los Estados Unidos apoyar las elecciones libres y justas en Venezuela. Es más importante que nunca.

Por: Debbie Mucarsel-Powell

Desafortunadamente, el senador Rick Scott tiene una larga historia antidemocrática. En el Senado, Rick Scott se ha opuesto a las reformas que benefician a las familias venezolanas, demostrando su desprecio por el bienestar del pueblo venezolano y su lucha por la libertad. Rick Scott votó contra la ayuda a nuestros aliados, apoya a los intereses de Maduro y Vladimir Putin y arriesga la seguridad de los venezolanos que viven bajo el régimen de Maduro. Él cree que puede usar la crisis en Venezuela para ganar puntos políticos, pero él nunca sabrá lo que es luchar por la democracia o irse de su país en búsqueda de una vida mejor.

Entiendo las luchas de muchas familias venezolanas porque las he vivido yo misma. Yo vine de Ecuador cuando tenía 14 años en búsqueda de las oportunidades que solo existen aquí en los Estados Unidos. Conozco los sacrificios hechos por nuestras comunidades por la libertad y las oportunidades económicas. Por esa razón, siempre he luchado por políticas que apoyan a nuestros hermanos y hermanas venezolanos, no a las dictaduras comunistas.

Siempre he trabajado con cualquier persona de cualquier partido político que quiera proteger nuestra democracia aquí y en latinoamérica. Por eso me enfrenté a la administración de Biden y bloqueé la participación de Venezuela por sus violaciones de los derechos humanos como asesora de la Cumbre de las Américas. Nunca debemos normalizar los regímenes brutales.

Y cuando estuve en el congreso, fue un orgullo copatrocinar el proyecto de ley para expandir el Estatus de Protección Temporal, no solo para los venezolanos, sino también para los nicaragüenses, haitianos, y bahameses. En el Senado, necesitamos un líder que entienda estos temas y que tenga un récord de siempre apoyar la democracia.

Rick Scott tuvo la oportunidad de defender la democracia en los Estados Unidos cuando intentaron revocar los resultados de las elecciones en el 2020. Los manifestantes vandalizaron el Capitolio y pusieron en peligro las vidas de los congresistas y el vicepresidente. Pero él se negó.

Me estoy postulando para ser la próxima Senadora de la Florida para seguir luchando en el Congreso por políticas que eleven a las comunidades venezolanas en los Estados Unidos y que apoyen la lucha por la democracia en Venezuela. Tenemos que decir no más a los líderes extremistas y autoritarios que abusan de su pueblo. Hoy más que nunca, luchemos por elecciones libres y justas en Venezuela y en toda latinoamérica.