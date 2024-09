(12 de octubre del 2024. El Venezolano).- Cuando niño escuche en Venezuela a charlatanes afirmar que los chinos de nuestra comunidad se comian a los gatos.

Por Alexis Ortiz.

Era una socorrida leyenda urbana y rural.

Pero nunca supe de un presidente, o expresidente, que sostuviera esa tonteria.

Los venezolanos y haitianos merecemos respeto. Deploramos que por razones electorales se nos maltrate.

Aprecio a republicanos y democratas de EEUU. No me gusta involucrarme en la crispada politica norteamericana, pero lamento que el ex presidente Trump nos tilde de comegatos, asegure que Caracas es una ciudad muy segura y no haya dado una declaracion contundente de rechazo a la narcodictadura castrochavista de Nicolas Maduro.

Ojala corrija esas falencias.

Eso esperamos.