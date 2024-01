(19 de enero del 2024. El Venezolano).- El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, manifestó este viernes su preocupación porque el país andino pase de ser un “centro logístico” de drogas, contra el cual lucha actualmente, a convertirse en uno de producción de estas sustancias ilícitas.

“Sí preocupa, no se ha autorizado ni tampoco tenemos grandes plantaciones de coca en el Ecuador, eso está del lado de Colombia, pero es una preocupación seria de que el Ecuador se vuelva un centro de producción; hoy día es un centro logístico”, manifestó Noboa en entrevista con W Radio.

El mandatario explicó qué es lo que hace atractivo al país para que sea ese “centro logístico” de sustancias estupefacientes. Indicó que, entre otros, tiene el puerto de Guayaquil, que, según él, sería el tercero en Latinoamérica con mayor volumen de contenedores, apenas por detrás del de Santos, en Brasil y del de Manzanillo, en México.

A ello se le suma que Ecuador tiene una economía dolarizada, cuenta con un sistema vial bastante desarrollado y tiene industrias alimenticias bastante prósperas. “Entonces de esa manera se vuelve el centro perfecto como trampolín logístico de sustancias ilícitas, tenemos un serio problema por eso mismo”, mencionó.

Sin embargo, Noboa comentó que, además de ese temor, también le preocupa la llegada del fentanilo, heroína y otras sustancias al país andino, que ya estaría “afectando a las escuelas”, con “niños de siete, ocho, nueve años ya totalmente adictos” y “algunos de ellos ya con daños irreversibles”.

Policías a las afueras de un centro educativo de Nueva Prosperina, en Guayaquil, Ecuador, septiembre 2023X / @PoliciaDMGZona8

“El problema de droga no viene solo por la hoja de coca, sino todas estas nuevas drogas que están afectando especialmente a los más pequeños”, enfatizó.

Galápagos como “gasolinera”

Por otro lado, el mandatario habló sobre la situación de las islas Galápagos, luego de que The Washington Post publicara que el archipiélago se ha convertido en la “gasolinera” de los narcos.

“Galápagos lleva años, en los últimos cinco, seis años se ha intensificado un poco más, pero lleva años siendo un puerto de tránsito de combustible, asimismo como de droga“, dijo Noboa en la entrevista.

Indicó que el espacio marítimo ecuatoriano y de las islas Galápagos se usa para tránsito de las sustancias estupefacientes hacia México y los EE.UU.; a diferencia de la droga que sale a través de contenedores, de los puertos de la parte continental ecuatoriana, que va principalmente a Europa.

Según el presidente, lo que ha pasado en las Galápagos es que ha habido poco control “en los gobiernos pasados” en la distribución de combustible hacia el archipiélago y los “cupos” que corresponden a los pescadores artesanales.

Un bote en las islas Galápagos, EcuadorMarg Wood / Design Pics Editorial / Universal Images Group / Gettyimages.ru

“Hoy en día se usan muchos de esos cupos para darle pues gasolina a las embarcaciones que están transportando la droga“, añadió Noboa, aunque dijo que ahora los controles “están siendo muy rigurosos” y continuarán fortaleciéndolos.

¿Dónde está alias ‘Fito’?

Entre los temas que también abordó Noboa fue el del paradero desconocido de José Adolfo Macías Villamar, alias ‘Fito’, líder de la banda criminal Los Choneros y que ha sido vinculado al mexicano Cártel de Sinaloa, quien escapó de la Cárcel Regional, en la provincia de Guayas, en donde se encontraba. Las autoridades conocieron de su fuga el pasado 7 de enero.

“En estos momentos se lo está buscando en todos lados, internacionalmente“, dijo el mandatario. Señaló que “es posible” que el prófugo se encuentre en Colombia y, por tanto, ha solicitado al presidente, Gustavo Petro, que “aplique una búsqueda intensa en el país” y haya cooperación entre las dos naciones en inteligencia, así como entre los Ejércitos y las Policías.

Al respecto, resaltó que tiene “una relación cordial” con Petro. “Hay cosas que no estamos de acuerdo, pero no por no estar de acuerdo en ciertas cosas vamos a dejar de tener relaciones diplomáticas con nuestro vecino y con una nación pues muy querida para nosotros”, indicó.

Noboa destacó el avance que han tenido con la ubicación de los familiares de alias ‘Fito’ en Argentina, país desde donde fueron expulsados y llegaron la mañana de este viernes a Ecuador.

Captura de video donde se puede ver al líder de la pandilla ecuatoriana Los Choneros, alias “Fito”UGC / CUANDOELRIOSUENAEC / youtube / AFP

Desde que se conoció sobre la fuga de este narco, en el país andino se desató una ola de violencia. El presidente decretó estado de excepción y toque de queda y, además, declaró una guerra a la criminalidad, al reconocer un “conflicto armado interno”.

“Hemos ya neutralizado todas las cárceles del país, hemos recuperado 170 rehenes (…) sanos y salvos y estamos reorganizando también estos centros de privación de libertad en los cuales algunos de estos líderes planificaban crímenes, sicariatos, robos, todo tipo de crímenes desde las cárceles; y los estamos moviendo de su zona de confort y desarticulando estas redes de criminalidad, así como de terrorismo”, mencionó.

Explicó que no están luchando contra un solo líder narco y rechazó la comparación de alias ‘Fito’ con el ya fallecido narcotraficante colombiano Pablo Escobar, como han hecho algunos medios.

“No lo pondría de esa forma, no es el Pablo Escobar, aquí hay 10, sino es más, diferentes líderes en cada uno de estos grupos narcoterroristas y no es simplemente la cacería de un líder, esto acá es una guerra, un conflicto armado interno en el cual estamos luchando contra 22 grupos, unos más pequeños, otros más grandes”, aseveró, señalando que estas organizaciones se financian con el narcotráfico y la minería ilegal.

Extradición y cooperación internacional

El mandatario insistió en la idea de extraditar a los presos extranjeros que se encuentran en Ecuador, ante el hacinamiento en las cárceles y el costo que su mantenimiento genera.

“Aparte de que tenemos sobrepoblación en las cárceles, cada preso cuesta, cada preso cuesta dinero, le cuesta dinero al Estado, hoy en día se está gastando más dinero en mantener a un preso extranjero en el Ecuador (…) que en el desayuno escolar de los niños, es un absurdo”, expresó.

Agregó que, tienen “una guerra que pelear” y tienen que “recuperar económicamente a una nación que está muy golpeada”.

Sobre la cooperación internacional, en otra entrevista con La FM, Noboa recordó que, de acuerdo con la Constitución de Ecuador, el país no puede tener “una base extranjera”.

“Después de la Constitución del 2008 se prohibió las bases internacionales en territorio ecuatoriano”, dijo, pero señaló que “eso no significa que no pueda existir cooperación y vigilancia internacional” y ya es algo que han hablado con EE.UU., Israel y otras naciones, a fin de contar con “monitoreo constante para proteger, no solo a la nación, sino proteger la región”.