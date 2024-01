(11 de enero del 2023. El Venezolano).- El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, se pronunció luego de que el prófugo Fabricio Colón Pico, quien se escapó de prisión el pasado lunes, reapareciera en un video pidiendo garantías para entregarse a las autoridades.

“Hay que tratar a los terroristas como terroristas y nosotros actuaremos con firmeza (…) Si se quiere entregar, nadie le está impidiendo, que se entregue si quiere“, dijo el mandatario este jueves, en entrevista con FM Mundo.

El presidente descartó negociaciones. “Este país ya está harto de que las condiciones las pongan los criminales. Las condiciones las ponen la gente de bien, las condiciones las ponen las familias ecuatorianas, las pone el Gobierno, las pone el Estado”, enfatizó.

Sus declaraciones se conocen luego que saliera a la luz un video de Colón Pico, dirigido a Noboa y a la ciudadanía ecuatoriana, con un mensaje en el que le dice al mandatario que está dispuesto a entregarse, pero pide garantías para ello.

“Entienda, señor presidente, usted garantice mi vida, que no me va a pasar nada y yo me entrego, señor, presidente, le repito, porque yo no tengo nada que ver en lo que se me está acusando”, expresó.

Según el prófugo, huyó de la prisión en la que se encontraba porque fue informado de que lo iban a matar: “Mi vida corre peligro, no por otro motivo”.

Colón Pico, de 45 años, fue detenido la madrugada del pasado viernes 5 de enero al norte de Quito, en el marco de una investigación por el presunto delito de secuestro, hecho que habría ocurrido ocurrido el 12 de julio de 2023; pero tres días después, la noche del lunes, escapó de la cárcel de Riobamba, en la provincia de Chimborazo, donde había sido recluido.

Este hombre, además, fue acusado por la fiscal general de Ecuador, Diana Salazar, de estar detrás de un plan para atentar contra ella y su familia.