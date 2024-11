(04 de noviembre del 2024. El Venezolano).- La rapera estadounidense Cardi B respondió el domingo al multimillonario Elon Musk después de que este la tachara de «títere» por su vergonzosa aparición en un mitin de la candidata demócrata, Kamala Harris.

Después de que Cardi B protagonizara un momento incómodo durante el mitin de campaña de Harris celebrado el viernes pasado en el estado de Wisconsin, cuando no sabía qué hacer porque su teleprónter de repente falló y tuvo que improvisar ante el público, Elon Musk comentó la situación en su cuenta de X.

«Otro títere que ni siquiera sabe hablar sin que le den las palabras. La campaña de Kamala no tiene autenticidad ni verdadera empatía», expresó el magnate estadounidense.

Anuncios

A su vez, la artista le respondió acusándole de que no sabe qué es el «sufrimiento estadounidense». «No soy títere, Elon. ¡Soy hija de dos inmigrantes que trabajaban mucho para sacarme adelante! Soy producto de la asistencia social, de la Sección 8 [una parte de la Ley de Vivienda de EE.UU. que autoriza el pago de asistencia de vivienda en alquiler a propietarios privados en nombre de hogares de bajos ingresos], soy producto de la pobreza y de lo que pasa si el sistema está en contra de ti», escribió la cantante. «Pero tú no sabes nada de eso. No sabes ni una sola cosa sobre el sufrimiento estadounidense», concluyó.

Durante su participación en el mitin de la candidata demócrata, la rapera se quedó de pie en el escenario por aproximadamente un minuto tratando de pensar qué decir mientras el público la aclamaba. «Lo siento chicos, estoy un poco nerviosa, llevo toda la vida esperando este momento. Necesito paciencia», comentó, antes de que una mujer le entregara un teléfono desde el que pudo leer el discurso. Wisconsin representa uno de los estados pendulares de los que dependen los resultados de las elecciones presidenciales en el país norteamericano.