(12 de julio del 2023. El Venezolano).- El jueves 6 de julio, una pequeña niña llamada Ah’lyric de tan solo seis años, se salvó de ser secuestrada gracias a su valiente reacción. A pesar de los esfuerzos del sospechoso, la menor luchó y logró huir hacia un área segura para alertar a sus familiares de lo ocurrido.

Leonardo Venegas de 32 años, fue capturado por los agentes de seguridad, luego que fuese acusado de intento de secuestro en el vecindario Little Haiti, ubicado al norte de Miami. El sujeto no contaba con que la niña sabía cómo defenderse.

En declaraciones para NBC, Ah’lyric dijo que en medio de la escena, mordió el brazo de su agresor con mucha fuerza. Esto desató la ira de Venegas, quien luego de unos segundos, alzó a la niña y le propinó una cachetada.

A pesar de lo arriesgada que era la situación y sin saber que lograría salir victoriosa, la niña quedó tirada en el suelo. Justo en ese momento y sin pensarlo demasiado, se levantó y empezó a correr hasta llegar a una zona segura.

Al no lograr su cometido, Venegas también escapó. No obstante, gracias a las imágenes grabadas por las cámaras de seguridad, la policía de Miami logró detenerlo el sábado 8 de julio.

Ah’lyric se salvó de ser secuestrada gracias a su valiente actuación. Foto: Cortesía NBC

Una niña valiente que sabe defenderse

La oficial Kiara Delva, vocera del Departamento de Policía de Miami, calificó a la niña de “extremadamente valiente”. Por lo general, muy pocos son los niños que estando en situaciones de peligro, logran reaccionar.

“Ella luchó por su seguridad, lo que finalmente la salvó de esta situación potencialmente trágica. Estamos agradecidos de que haya hecho lo suficiente para salvar su vida”, afirmó la oficial.

Por su parte, la madre de la niña, Tisha McGill, dijo para NBC que ella le enseñó a defenderse en este tipo de situaciones cuando un adulto no está cerca.

“Tienes que enseñarles a tus hijos a no hablar con extraños. Decirles que deben protegerse estando o no cerca de ellos. De verdad me alegra que Ah’lyric supiera cómo actuar”, dijo McGill, reseñó Miami Diario.