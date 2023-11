(09 de noviembre del 2023. El Venezolano).- Había cinco candidatos en el escenario del tercer debate republicano celebrado el miércoles en Florida, pero ningún cruce se destacó tanto como la pugna entre dos de ellos: Nikki Haley y Vivek Ramaswamy.

Los dos hijos de inmigrantes indios han chocado en debates anteriores, aunque la tensión se intensificó anoche, con Ramaswamy desempeñando el papel de instigador.

En un momento dado, llamó a ella y a DeSantis “Cheney con tacones de 10 centímetros”, en referencia al controvertido ex vicepresidente Dick Cheney y a su hija Liz, una congresista excomulgada del Partido Republicano por sus críticas a Trump.

Pero fue a mitad del debate, después de que Haley, ex embajadora ante la ONU, dijera que respondería a las pullas de Ramaswamy en lugar de contestar a una pregunta sobre la prohibición de TikTok, cuando Ramaswamy lanzó su ataque más impactante.

Observando que Haley no había respondido a la pregunta, Ramaswamy dijo: “Su propia hija estuvo usando la aplicación durante mucho tiempo, así que tal vez quiera ocuparse primero de su hija”.

Haley respondió diciendo enérgicamente a Ramaswamy: “Deja a mi hija fuera”. Más tarde le dijo: “No eres más que escoria”, destacó Infobae.

Ramaswamy, empresario de biotecnología, ha dominado los tres debates con su estilo pugnaz. No necesariamente le ha ayudado políticamente -sus mordaces ataques parecen ahuyentar a los votantes-, pero ahoga a todos los demás candidatos. También se ha metido claramente en la piel de sus rivales, que dedican un tiempo precioso a perseguirle.

Vivek Ramaswamy (Reuters)

Ramaswamy tiene aún menos camino hacia la victoria que el resto de los muy distantes candidatos, y cada debate que pasa es otra oportunidad perdida para que alguien cambie la trayectoria de las primarias del Partido Republicano.

Los cinco candidatos republicanos se enfrentan a una tarea cada vez más urgente para emerger como una alternativa clara al ex presidente Donald Trump.

El ex mandatario, el gran favorito de la carrera, no acudió a la cita, como ha hecho con las dos primeras, alegando la ventaja que le otorgan las encuestas. No faltaron enfrentamientos dignos de mención en el escenario, ya que los participantes debatieron sobre la guerra entre Israel y Hamas, el futuro del derecho al aborto y el propio Trump.

Pero a medida que se acercan las asambleas electorales de Iowa del 15 de enero, parece poco probable que el debate cambie fundamentalmente la lucha por la nominación presidencial.

Ron DeSantis saluda a Ramaswamy (Reuters)

El debate sobre política exterior

El miércoles fue la primera vez que los candidatos presidenciales se reunían en el escenario de un debate desde que estalló la guerra entre Israel y Hamas, lo que dio lugar a una conversación más aguda sobre política exterior en comparación con foros anteriores.

Los contendientes se mostraron unánimes a la hora de ofrecer un firme apoyo a Israel y lamentaron el antisemitismo, especialmente en los campus universitarios liberales. Pero no dijeron prácticamente nada sobre la protección de los civiles palestinos en Gaza.

Sin embargo, la conocida división del Partido Republicano en política exterior resurgió cuando los intercambios giraron hacia la guerra en Ucrania, la posibilidad de que China se enfrente a Taiwán y cómo manejar el mercado petrolero de Venezuela.

Nikki Haley, Tim Scott, senador por Carolina del Sur, y Chris Christie, ex gobernador de Nueva Jersey, se mostraron partidarios de la ayuda militar a Ucrania, pidieron un aumento considerable de la inversión en el ejército y vincularon todos los conflictos mundiales.

Ramaswamy trató de desmarcarse, afirmando que el resto del escenario formaba parte de un establishment bipartidista de política exterior que metía la pata en repetidos desastres en guerras extranjeras. Crítico desde hace tiempo de la ayuda a Ucrania, siguió su condena del antisemitismo llamando “nazi” al presidente judío de ese país.”

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, parecía estar a caballo entre ambos bandos. En un momento dado, esquivó una pregunta sobre Ucrania y China hablando de reforzar la seguridad en la frontera sur y sugiriendo que deportaría a los inmigrantes de Oriente Medio.

Todos los candidatos hablaron con dureza. Pero la división partidista en torno a la guerra de Ucrania estuvo presente sutilmente a lo largo de la noche y no está claro que cada uno de ellos actuara de la misma manera en caso de llegar al Despacho Oval.

Enfrentarse a Trump

Todos los candidatos intentan superar a Trump, que es el principal favorito en las primarias. Pero en su mayor parte, han pasado la campaña de las primarias evitando cualquier oportunidad de enfrentarse al ex presidente.

Eso se hizo más difícil durante el primer debate organizado por una cadena que no estaba afiliada a Fox News, afín a Trump. Los moderadores de NBC News empezaron presionando a los aspirantes para que explicaran por qué ellos -y no Trump- deberían convertirse en el candidato republicano.

Apenas hubo un duro ataque a Trump, que sigue siendo popular entre las bases del Partido Republicano y organizó un evento rival el miércoles. Pero DeSantis fue el más contundente.

(Reuters)

“Donald Trump es un tipo muy diferente de lo que era en 2016″, dijo, declarando que Trump le debía a los votantes de las primarias republicanas presentarse y explicar su historial.

Pero incluso las fuertes palabras de DeSantis duraron menos de 30 segundos. Y no llegó a cuestionar las “pelotas” de Trump por saltarse el debate, como había hecho en los últimos días.

Los otros candidatos fueron menos agresivos.

Preguntado por qué es mejor candidato que Trump, Ramaswamy llegó a culpar a la presidenta del Comité Nacional Republicano, Ronna McDaniel -no a Trump-, de las repetidas derrotas del Partido Republicano en las elecciones nacionales desde que Trump ganó la presidencia en 2016.

Cuando se le preguntó por Trump, Haley hizo una referencia de pasada a la deuda nacional que se acumuló bajo su mandato. Scott dijo que el Partido Republicano necesita ganarse a los votantes independientes. Christie dedicó una frase a destacar los problemas legales de Trump.

La falta de ataques directos contra Trump puede subrayar la dificultad de atacar a alguien que no está en el escenario. Pero sus rivales tampoco se esforzaron. El debate del miércoles es el último ejemplo de por qué Trump ha hecho bien en saltarse los debates.

Un camino hacia el derecho al aborto

Los republicanos no han tenido respuestas sobre el aborto desde que el Tribunal Supremo anuló el caso Roe contra Wade. En elección tras elección, incluyendo varias esta semana, los demócratas han utilizado el tema en su beneficio.

El miércoles por la noche, Haley, la única mujer en el escenario, trató de dar a su partido un camino a seguir para navegar por la delicada cuestión política.

El enfoque de Haley fue decididamente más suave y personal que el que ofrecieron los hombres en el escenario.

“No juzgo a nadie por estar a favor del aborto, y no quiero que me juzguen por estar a favor de la vida”, dijo, sugiriendo que respetaba las decisiones de los estados de proteger el derecho al aborto aunque no estuviera de acuerdo con ellas.

Y dejó claro que el próximo presidente republicano no estaría en posición de instituir una prohibición nacional del aborto sin 60 votos en el Senado, lo que no está ni cerca en el horizonte. En su lugar, sugirió a los republicanos de Washington que trabajen por lo que podría lograrse: una prohibición de los abortos tardíos, políticas que fomenten la adopción y una mayor accesibilidad a los anticonceptivos.

“Centrémonos en cómo salvar a tantos bebés como podamos y apoyar a tantas madres como podamos y detener el juicio. No necesitamos seguir dividiendo a Estados Unidos por este tema”, dijo Haley, arrancando los aplausos del público.

Mientras tanto, los hombres en el escenario ofrecieron más del mismo mensaje que no resonó entre los votantes en Virginia, Ohio y Pennsylvania a principios de semana.

DeSantis atacó a los demócratas por apoyar los abortos sin restricciones temporales. Haciéndose eco de las críticas, Scott dijo que era “poco ético e inmoral” permitir abortos hasta el día del nacimiento.

El mensaje de Haley podría ser popular entre algunas mujeres de los suburbios, un grupo con el que el Partido Republicano ha tenido problemas durante las últimas elecciones, pero está decididamente fuera de sintonía con muchos activistas que conforman la base republicana. Aún así, su respuesta del miércoles por la noche es un recordatorio de por qué algunos funcionarios demócratas la temen como posible oponente de Biden más que a cualquiera de los otros candidatos.

La carrera por el segundo puesto

Tras dos horas más de discusiones sobre diferencias, en su mayoría pequeñas, parece claro que la contienda presidencial republicana es principalmente una carrera por quedar en un lejano segundo lugar.

Nadie está siquiera cerca de Trump y nadie está tratando de alcanzarle. En lugar de eso, los candidatos parecen estar luchando por quién puede ser la mejor alternativa a Trump en caso de que ocurra lo impensable: que el cuatro veces acusado, constitucionalmente cuestionado y de 77 años de edad quede fuera de juego.

Incluso Christie, cuya campaña se basó en ser el único republicano lo bastante valiente como para atacar al ex presidente, se mantuvo callado sobre Trump a menos que los moderadores le preguntaran por él.

A estas alturas está claro que nadie ve un camino hacia la victoria real en las primarias. En su lugar, todo el mundo está actuando como si su mejor apuesta fuera que el universo alternativo de los debates, donde Trump ni siquiera está en el escenario, de alguna manera se convierta en realidad para los votantes republicanos.

Es la única manera de que estos debates sigan importando. Pero si hay algo que hemos aprendido en la era Trump, es que nunca se puede saber qué ocurrirá después.