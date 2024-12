(11 de diciembre del 2024. El Venezolano).- El sospechoso por el asesinato del CEO de UnitedHealthcare, Brian Thompson, identificado como Luigi Mangione, enfrenta cargos graves mientras es procesado para su extradición hacia Nueva York.

Durante su llegada a una audiencia en Hollidaysburg, Pensilvania, Mangione provocó un revuelo al expresar su descontento frente a la prensa. “¡Es completamente malo y un insulto a la inteligencia del pueblo estadounidense y su experiencia vivida!”, exclamó Mangione, según Newsweek.

Vestido con un traje naranja, el joven de 26 años fue conducido al tribunal del condado de Blair, mientras los reporteros se congregaban en el lugar para captar cada detalle del proceso judicial en su contra, reseñó Infobae

AP informó que Thomas Dickey, abogado defensor local, lo representará en la audiencia. Sin embargo, Dickey se negó a realizar comentarios antes del inicio del proceso.

Asimismo, se le fue negado el derecho a fianza durante su audiencia de extradición a Nueva York, lo que se suma a su proceso en Pensilvania, ya que durante su primera aparición ante el tribunal, se le negó también la libertad bajo fianza, teniendo catorce días para impugnar esta decisión, tal como indica Newsweek.

