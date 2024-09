A pesar de todos los esfuerzos de Jorge Rodríguez y de toda su capacidad, porque es justo reconocerle que es muy bueno haciendo lo malo y muy malo para hacer lo bueno, no pudo evitar que el Presidente Electo Edmundo González, avanzara hacia su legitimación.

Caiga Quien Caiga

En la mañana, gracias a la ayuda de un portal de noticias que viene de ser la mano derecha de Alberto Federico Ravel y obtener grandes ganancias del “interinato”, su trabajo no prosperó.

La gente no se comió el cuento.

Su nuevo aliado y socio comunicacional poco sirvió desde su plataforma.

Los hechos y los argumentos de Jorge Rodríguez, en principio lograron un efecto pero la imágen, el performance y el estilo de un político no tradicional, a pesar de su edad, de Edmundo González, se impuso.

Anuncios

Prevaleció la verdad.

Edmundo González, el presidente electo, el que todos los venezolanos, incluidos los chavistas, saben que sacó más votos, ciertamente fue presionado.

Incluso yo me atrevería a decir, que de ambos lados sufre ataques. Unos absolutamente perjudiciales y otros de la forma de quien ejerce un liderazgo, quizá porque su entorno carece de “burdel político”.

Jorge Rodríguez se equivocó

La soberbia es mala consejera. Subestimó el poder que ha desarrollado Edmundo González en su corta carrera política. Lo trató con despreció y hasta lo ofendió llamándolo cobarde.

El presidente electo Edmundo González inteligentemente no descendió al terreno de los improperios y simplemente leyó un comunicado explicando sus motivaciones, que lamentablemente para Jorge Rodríguez, el 98% de los venezolanos sabe que son ciertas:

Coacción, violencia presunta, amenazas, represión.

Es un hecho público y notorio que en Venezuela no existe libertad de expresión ni la posibilidad de disentir de lo que quieran los que “ilegítimamente” ejercen el gobierno.

¿Cómo no creerle?

Rodríguez siguió en el error al mostrar las fotos donde se ve al Presidente Edmundo González rodeado, presionado por tres personajes funestos para el país como lo son:

El señalado Jorge, Delcy y el embajador de España quien se hizo cómplice de un delito en tierra española quedaron en evidencia.

Además por fuentes internas nos enteramos que allí también estaba un personal cubano de seguridad. Esbirros castristas pagados para atemorizar, para constreñir al Presidente Electo.

Todo el esfuerzo retórico del jefe del gobierno español Pedro Sánchez, este funcionario (embajador) lo lanzó por la borda. Permitió que en suelo español, tres personajes ingresaran con un fin y propósito político distinto a la realidad.

El personal de la embajada española es testigo del odio, de la rabia del venezolano común hacia quién se robó la voluntad mayoritaria del pueblo venezolano.

También ellos dan fe de como un “embajador” permitió el ingreso de personas, que muchas tienen prohibido su ingreso en Europa por solicitud de la justicia como Delcy Rodríguez.

Claro que Edmundo González firmó y yo y cualquiera lo hubiera hecho.

Claro que prefirió partir y hoy toda Europa lo respalda porque vislumbra un hombre humilde, tranquilo, que cuando habla demuestra su nobleza de carácter y por su formación diplomática no es grosero, no alza la voz para tener la razón, que busca conciliar y fundamentalmente no es radical.

Los líderes de la Mesa de la Unidad que optaron por su nombre no se equivocaron y con el mínimo esfuerzo Jorge Rodríguez, Nicolás Maduro y Diosdado Cabello, nuevamente fueron derrotados.

No pudieron impedir que el parlamento europeo en pleno lo reconociera como lo que realmente es: El presidente electo de Venezuela.

Hoy España puede expulsar a Edmundo González y le sobran países que lo recibirán, como presidente electo.

Pedro Sánchez, si es demócrata y yo lo dudo, debe de inmediato destituir a ese embajador y ordenar su proceso judicial.

Yo no sé si Edmundo González logrará asumir el poder en Venezuela el 10 de enero de 2025. Lo que sí creo es que con este acto, puede haber una operación sorpresa que termine súbitamente su mandato como Jefe del Gobierno Español, a menos que ponga los puntos sobre las íes (i).

Las Actas siguen sin aparecer

No hay justificación alguna ni razones para que a estas alturas del proceso, los que se robaron el resultado electoral en Venezuela, se declaren ganadores.

Ellos en lugar de preocuparse por negar la coacción a Edmundo González, deben mostrar pruebas de que ganaron.

No las hay, así de simple y por eso no las muestran.

Jamás desde 1945 hasta el presente, ningún gobierno había cometido ese error. En la época dictatorial aunque fueron adulteradas las mostraron. Maduro ni eso ha podido.

Una simple razón: Hasta en los sitios reserva del chavismo perdió como por ejemplo en las unidades militares y en las misiones.

Su mal gobierno abarca todos los sectores, incluidos los chavistas.

Nicolás no tiene cómo comprar el silencio de su propia gente. Muchos lo ven y dicen “así como él ganó, también yo puedo ser presidente”.

Las amenazas de Jorge Rodríguez

Los que hemos estudiado a profundidad a los chavistas y en especial a estos “comunistoides” disfrazados de demócratas como Jorge Rodríguez y su hermano, sabemos que si esas pruebas fueran reales ya las habrían presentado.

Hoy día con la inteligencia artificial es posible hacer vídeos, audios, que confundan a cualquier audiencia.

La única manera de creer en ellos es mediante una experticia realizada por un expertos de un país u organización neutral.

El problema son las motivaciones.

¿Tendrá Jorge el valor de señalar a los falsos opositores que le sirven para sus fines como Eudoro González?

No lo sé.

Lo que molestó a Jorge Rodríguez

Jorge debe empezar a sentarse en el diván y auscultar psiquiátricamente. No anda bien. Y con este último capítulo quedó peor.

Pudiera hacer un análisis más largo de lo sucedido pero realmente no lo creo necesario. Es que lo que ciertamente sacó de sus cabales al “Freud criollo”, es que un “viejito, cobarde” como él dice, sencillamente lo “jodió”.

Le permitieron salir por todo lo alto y miren si les quitó dinero sería mucha más la rabia y yo lo felicitaría aún más a Edmundo, porque los delincuentes no merecen mejor trato que el recibido.

Ustedes creían que habían vencido a Edmundo y los vencidos fueron ustedes. Maduro podrá ilegalmente seguir ejerciendo su dictadura en Venezuela pero nunca conseguirá que los países democráticos del planeta lo reconozcan, cosa que sí logró el “viejito Edmundo”. Bien hecho Presidente Electo.

Ellos han destruido a miles pero a usted no lo pudieron doblegar.

Jorge Rodríguez seguramente fue regañado por Nicolás. Lo engañaron como un muchacho, con la apariencia afable, inofensiva, tipo “Yo Claudio”, el tartamudo emperador romano.

Y cuidado si la operación fue de una mujer y no de un hombre, porque Jorge quedaría peor. Tendrán que ponerle camisa de fuerza. Seguramente Manuel Jiménez lo consolará.

Esta pelea la perdiste jorge. Aunque vendrán otras.

YA CASI VENEZUELA

Casi cayeron muchos venezolanos. Por cierto algunos de los que fueron imágen y voceros hoy niegan su participación. Desconozco si se dieron cuenta del error o tal vez, el gobierno de Estados Unidos los tocó.

Hasta el propio Simonovis prácticamente se retractó.

Desde el punto de vista estratégico fueron muchas fallas, pues lo que se piensa hacer no se dice, hasta que se logra.

La idea como empresa de un “CAZA RECOMPENSA” no es mala, el caso es que se vendió como otra cosa.

Igual el que quiera colaborar que lo haga.

Creo más en la propuesta del Teniente Colina de constituir un parlamento. Una auténtica voz política de los 8 millones que estamos afuera.

Esta operación a mi juicio como se vendió, le hizo daño a la legítima oposición en el exterior. Debe corregirse y no cometer más estos errores.

Regiones

ZULIA

La alta dirigencia de Vente Venezuela anda desaparecida. Si la ven en España, en Roma o en El Doral de Miami, diganle que al menos digan dónde están, nadie los criticará por huir pero no escriban en redes como si estuvieran allá.

Eso no es ético ni lícito desde el punto de vista político.

PSUV

Ante nuestro comentario de la semana pasada, muchos aspirantes se mueven en los municipios. En SAN FRANCISCO, Omar Prieto asegura que él será el elegido y no Héctor Soto.

En Lagunillas, Leonidas dice que a él lo están “bañando” y no a Amable Díaz.

En MARACAIBO, habrá sorpresas.

Me siguen confirmando que Willy Casanova seguirá haciendo el ridículo en el programa de radio que nadie oye y Rafael Colmenares tratando de obtener algo de los negocios en el parque de donde los sacaron. Se vale llorar.

Fidel Madroñero no quiere que lo metan en esa pelea, que donde él está, seguirá tranquilo.

En Maracaibo en el ambiente chavista, hablan del regreso del año: ¿Será Di Martino? ¿Será la Iguana Pérez Pirela? Se oyen apuestas.

Uno de los dos viene por la revancha. Uno de los dos es mano derecha de “CILIA FLORES”.

En Mara, nos confirmaron que Luis Caldera no va más. La última vez perdió y feo, se salvó gracias a un pacto que hizo. En esta oportunidad no será igual, aunque conservará sectores de poder.

Sobre el General Reverol, un famoso escritor zuliano de corte Chavista, Juan Romero le proponen escribir un nuevo libro “El General no tiene quién le escriba”.

Lo que pasa es que viene otro General.

Posdata: La concejal Psuv ex presidente del concejo Jessy G, tiene un récord difícil de igualar: El baño del 6to piso del edificio municipal costó 20 mil dólares repararlo. Aunque usted no lo crea…porque el concejal de la oposición no la denunció…yo sé porque…

OPOSICIÓN

Manuel Rosales no descansa y su partido, a pesar de los eternos enemigos, sigue en la calle inaugurando obras, ejerciendo el gobierno con mucha prudencia. No las tiene fácil.

Muchos cuentan los “tequeños crudos” antes de que se cocinen y creo que este personaje que también tiene sus méritos, me dicen que tiene pasaje comprado pero no para Estados Unidos, sino para Chile donde se han ido varios de sus buenos amigos.

El escenario en el Zulia sigue siendo uno solo. Los votos del 28 Julio pasado no reflejan lo regional, pues la tarjeta de “La Manito” fue la que recibió promoción y en el tarjetón la de UNT quedó retirada, que fue un error estratégico y no refleja los escenarios ciertos.

Sin embargo este partido si no cambia, sino se esfuerza en presentar nuevos rostros con más méritos que los actuales legisladores y concejales y tren de gobierno, con excepciones contadas, sufrirá las consecuencias.

Igual el partido Primero Justicia en Maracaibo, que es donde solamente existe y en uno que otro municipio.

El problema es la tarjeta porque para el próximo año, la tarjeta de la MUD desaparece. Eso pueden anotarlo.

¿Qué harán el resto de los partidos?

En el Zulia UNT y la militancia de Primero Justicia son los que pueden dar la pelea. El resto son partidos de maletines, donde muchos no serán reelectos.

Falta además dilucidar si participarán o no en el venidero proceso.

Si el 10 de enero 2025, Edmundo González asume el poder en Venezuela, la realidad política será otra completamente distinta a la señalada en esta columna.

Rafael Ramírez Alcalde de Maracaibo, puede repetir si encuentra tarjeta y cambia el directorio de la corporación. Un solo nombre le resta. Él decidirá. A mi juicio no lo hará y pagará el precio.

En los planes chavista su cabeza tiene precio. Aunque no subestimo a Tomás. El en tiempo récord logró su habilitación.

En los barrios de Maracaibo, que son más del 70% de la población, señalan que la ciudad está enferma y que necesita ser curada…

En San Francisco, el alcalde Gustavo Fernández también adolece de lo mismo aunque tiene tarjeta.

No es un problema de gestión sino de “saboteo” y no sólo conspiran en su contra sectores de su propio partido, sino dos de sus manos derechas apodados los “pimentones”, aunque cambiaron nombre porque a uno de ellos le decían “puente roto”.

¿Tendrá Gustavo Fernández el valor de asumir esos cambios? Lo veo difícil.

En Cabimas, el Alcalde Nabil será cambiado en los próximos días. Razones de salud, razones políticas, una de las dos.

En Lagunillas, Cheo Mosquera tampoco repetirá, ni aún queriendo tiene posibilidades.

De los actuales alcaldes opositores cuatro, a lo sumo cinco tienen posibilidades de repetir.

Tips…El Gatillo del Pueblo por Arnaldo “Moñoño”Piña… Maracaibo: Otra cara luce Patria Joven, centro para la educación, la cultura y el deporte, buena esa por el alcalde Rafael Ramírez…Por ahí está sonando Henry Ramírez y que viene por la baranda…Lossada: Alcalde Danilo Añez le ha cambiado la cara al municipio, las calles y avenidas lucen otra cara, las plazas, los colegios y los centros de salud son sitios donde la gente se siente bien y dignificada…Sucre: Excelente el trabajo que viene desplegando la alcaldía en materia de salud, vialidad y servicios públicos, no se detiene el alcalde Yonis González… Semprún: otro candidato del Psuv está sonando…San Francisco: Luce limpio el Municipio, titánica la labor del alcalde Gustavo Fernández y del director Orlek Ferrer…

Se me acabó el papel…

