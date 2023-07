(14 de julio del 2023. El Venezolano).- Nelson Bustamante, recordado por ser el presentador de los programas de televisión “El Familión” y “Deal or No Deal”, vuelve a Panamá para promocionar su primera novela de ciencia ficción llamada “Jugando a ser Dios”, que escribió junto a Carmen Victoria Pardo.

Estarán presentes en la XIX edición de la Feria Internacional del Libro de Panamá que tendrá lugar desde el 15 de agosto en las instalaciones del Centro de Convenciones ATLAPA.

Nelson, ¿Cómo te sientes de regresar a Panamá?

“Para mí es una doble emoción estar de vuelta en una tierra que tanto quiero. Panamá me abrió las puertas para seguir creciendo profesionalmente. Primero con “El Familión” y luego con “Deal or No Deal”. Aprendí a querer a su gente, su forma de ser, su comida. Mantengo grandes amigos panameños. Por otro lado, traer a Panamá mi nuevo sueño significa mucho. Tal vez hasta por cábala me traiga suerte el estar en esta hermosa tierra con mi primera novela de ciencia ficción llamada “Jugando a ser Dios”, que escribí junto a mi gran amiga Carmen Victoria Pardo. La novela ya está disponible en las librerías de “El Hombre de la Mancha” – respondió Nelson.

Los noveles autores llegan a Panamá de la mano de la reconocida librería “El Hombre de la Mancha”. Estarán dando una conferencia sobre la novela “Jugando a ser Dios” el 16 de agosto a las 7 de la noche en el Salón Bejuco Chocoe, y el sábado 19, desde las 5 pm, tendrán una firma de libros en el stand de la librería en el Centro de Convenciones ATLAPA.

La novela JUGANDO A SER DIOS presenta un tema sumamente controversial: Con todos los avances de la ciencia y la tecnología ¿Es posible para la ciencia moderna crear una versión moderna del hijo de Dios? ¿Puede Jesucristo ser clonado? ¿Puede el hombre jugar a ser Dios?.

Esta es la premisa principal de la novela de ciencia ficción “Jugando a ser Dios”. Aquí, tres poderes: el económico/político que controla el mundo, la ciencia, y la religión se enfrentan a una peligrosa propuesta: la clonación de Jesús.

¿Cómo llegaron a este tema tan controversial para escribir un libro?

“La idea, que parece descabellada, proviene de un hecho real. Existe un grupo de científicos trabajando para tratar de clonar a Jesús desde hace más de 15 años. Cuando lo supimos fue impactante. En su momento, también nos hicimos preguntas: ¿Cómo puede ser esto posible? ¿qué sucedería si la ciencia lo logra? ¿pueden ellos jugar a ser Dios?

En medio de la investigación a nosotros mismos se nos ha generó cierto conflicto interno. Nosotros también nos preguntamos ¿qué pasaría si…?

La ficción y la realidad van tan de la mano en Jugando a ser Dios, que se parece demasiado a lo que en este mundo convulsionado de hoy vivimos. ¿Cuántas veces nos hemos cuestionado si lo que está ocurriendo con tantos avances, con la Inteligencia Artificial, es parte de la realidad o es una gran ficción? Pero recordemos que se trata de un libro de ciencia ficción. No podemos olvidarlo”- dicen sus autores.

Esta polémica novela está muy lejos de ser libro de religión. Está llena de intrigas, conspiraciones, dramas, traiciones, asesinatos, pero también investigaciones reales, que es lo que hace que la ficción, se mezcle con la realidad de forma maravillosa dentro de la trama. Desde la primera línea el lector queda atrapado, le surgen miles de interrogantes y sus ojos se abren a un mundo lleno de posibilidades inciertas.

“JUGANDO A SER DIOS despierta pasiones. Están desde los que nos han escrito que no podemos blasfemar (pero no lo han leído por lo tanto sólo se dejan llevar por el título), hasta los que dicen que cuando comienzan a leer no pueden parar… necesitan saber qué viene en la siguiente página y en la siguiente… Se vuelve adictivo. El tema atrapa a propios y extraños.

Es muy gratificante poder escuchar y leer la gran cantidad de comentarios que hemos recibido en tan poco tiempo, tanto a través de las redes sociales como los que nos han dejado en Amazon ¡Piden la segunda parte ya! Afortunadamente esta es la mayoría.”

La novela está muy bien escrita, quien la lee se sumerge en la historia como si la estuviese viendo. ¿Piensan escribir una segunda parte?

“Gracias por esta pregunta. Eso nos dice que logramos parte de nuestra intención. Cada capítulo está concebido para generar esa sensación que nos dejan justamente las series. Esa angustia por saber qué pasa luego, qué viene después. Somos personas que venimos del mundo audiovisual y pensamos en imágenes. Por eso describimos los hechos hasta lograr que el lector imagine todo como si estuviera en el lugar, acompañando a los personajes. En cuanto a la segunda parte, ya estamos en eso. La respuesta de quienes lo han leído es algo que nos motiva.”

Desde su lanzamiento a finales del mes de noviembre, JUGANDO A SER DIOS se afianza como uno de los libros con más alcance. En la primera semana logró posicionarse en el puesto 57 de ventas de libros de ciencia ficción a nivel mundial de Amazon, compitiendo con títulos americanos de gran renombre. Acaban de estar presentes en la Feria del Libro de Bogotá y La Feria del Libro de Madrid, en esta última, de la mano de Publisher Weekly en Español y Editorial Lantia. También está confirmada su próxima participación en la Feria del Libro de Nueva York, Miami y Guadalajara.

En su reciente participación en la Feria del Libro de Bogotá aprovecharon además para hacer el lanzamiento de la versión en inglés, que lleva por título PLAYING GOD. “Este sueño es un sueño en grande. Así somos. La apuesta es completa. ¿Quién quita que siga la gran pantalla?”

JUGANDO A SER DIOS es una opción imperdible para los amantes de la lectura o para aquellos que quieren comenzar a serlo y les garantizamos ¡romperá todos tus esquemas!

Muchos pedían la segunda venida de Jesucristo… pocos lo creían posible. Carmen Victoria Pardo, es Licenciada en Comunicación Social, mención Audiovisual. Graduada en la Universidad Católica Andrés Bello. También publicista. Tiene más de 30 años de experiencia en medios.

¡En Venezuela, trabajó en E! Entertainment Televisión, Globovisión, Televen y RCTV donde ejerció como Gerente de Proyecto de Variedades de esta planta televisora por varios años hasta su cierre.

En el exterior, ha trabajado en Puerto Rico, República Dominicana y USA, donde reside desde el 2007. En USA ha desarrollado proyectos para Univisión, Telemundo y Discovery Channel, con quien estableció convenios para el desarrollo de campañas y piezas de integración comercial para clientes como Visa, Johnson & Johnson, Mc Donalds, Samsung, Walmart, Toyota, Home Depot, entre muchos otros.

Entre los premios obtenidos destacan el Premio Municipal de Periodismo en Venezuela, Premio Monseñor Pellín, ATVC Argentina y ha resultado ganadora dos veces del Suncoast Emmy Awards.

Nelson Bustamante, comunicador social, presentador y productor de televisión, escritor; con más de 35 años de experiencia en los medios de comunicación en Latinoamérica y los Estados Unidos. Primer embajador de UNICEF en Venezuela. Imagen de The History Channel para Latinoamérica. Ganador de 21 Suncoast Emmys por producciones en televisión y documentales como: Sueños de libertad, Caminos de esperanza, Más allá de mis manos, Corazones guerreros, Periodismo en dictadura, RCTV diez años después, Por estos pasillos de RCTV, Doble exilio; entre otros. Fue el presentador en Centroamérica del programa de televisión “El Familión Nestlé” y “Deal or No Deal” en Panamá”.