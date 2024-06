(13 de junio del 2024. El Venezolano).- El nadador español Dennis González, reciente campeón de Europa en el torneo celebrado en Belgrado, ha utilizado su cuenta en TikTok para denunciar los ataques homófobos que ha recibido tras la publicación de un video de su intervención victoriosa. Los comentarios ofensivos surgieron después de que Teledeporte compartiera el video del evento en sus redes sociales, provocando una oleada de reacciones negativas y homófobas.

A través de un video en TikTok que ya ha superado las 167.000 reproducciones, González expresa su desconcierto y frustración ante los comentarios sufridos. “No entiendo si estamos en el siglo XXI o en el siglo X antes de Cristo, todavía”, señaló el nadador en su mensaje, visiblemente afectado por la situación.

González, originario de Rubí, Barcelona; destacó algunos de los términos peyorativos utilizados en su contra, como “Sirena”, “Trucha” y “vaya pluma”. El deportista considera que estos ataques provienen de personas que nunca han logrado nada significativo en sus vidas y que carecen de la disciplina y el esfuerzo que implica convertirse en campeón de Europa.

El nadador admitió que, aunque siente impotencia por estos ataques, no permite que le afecten personalmente. Sin embargo, expresó su preocupación por el impacto que este tipo de comentarios pueden tener en jóvenes que están iniciándose en la natación artística. “Me da mucha rabia el hecho de que se digan estas cosas. A mí me da igual, pero sé que un niño que esté empezando a hacer natación artística y que reciba comentarios así, le va a afectar y no quiero eso,” enfatizó González.

En su mensaje, el campeón europeo insta a no dar importancia a estos comentarios, calificándolos de absurdos y dirigidos únicamente a llamar la atención. “No me importan estos comentarios, pero el día que le afecten a alguien y le repercuta en su decisión, sí que me va a importar y no me voy a quedar callado,” advirtió, dejando claro que está dispuesto a alzar la voz en defensa de los más vulnerables.

Los nadadores Dennis González y Emma García García (REUTERS/Novak Djurovic)

Apoyo al nadador

La denuncia de González no ha pasado desapercibida y ha generado una ola de apoyo y solidaridad en las redes sociales. Muchos usuarios han respaldado al nadador, condenando los ataques homófobos y reconociendo sus logros deportivos. La comunidad LGTBI+ y diversas organizaciones de derechos humanos también han mostrado su apoyo al deportista, subrayando la importancia de luchar contra la discriminación y fomentar el respeto en el deporte, reportó Infobae.

Además, la Federación Española de Natación (RFEN) ha emitido un comunicado en el que rechaza enérgicamente cualquier forma de discriminación y se compromete a trabajar para asegurar un entorno seguro y respetuoso para todos los deportistas, independientemente de su orientación sexual.

El caso de Dennis González pone en evidencia la persistencia de la homofobia en el ámbito deportivo, donde los prejuicios y la intolerancia siguen afectando a muchos atletas. Esta situación resalta la necesidad de continuar educando y concienciando sobre la importancia de la diversidad y la inclusión en todos los niveles de la sociedad, incluyendo el deporte.

El nadador español utiliza su plataforma y su voz no solo para defender su dignidad, sino también para inspirar y proteger a futuras generaciones de deportistas. Su valentía al denunciar los ataques homófobos sirve como un recordatorio de que el camino hacia la igualdad y el respeto en el deporte aún está en marcha, y requiere del compromiso y la solidaridad de todos.