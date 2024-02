(27 de febrero del 2024. El Venezolano).- Un hombre sencillo toma la firme decisión de salir adelante. Su vida estuvo rodeada de muchas dificultades. Sus primeros intentos de negocios fueron rutilantes fracasos. Sintió el dolor de la pérdida de su madre. Un sicario asesinó a su padre en una calle de Bogotá. Se llenó de odio e impotencia al ver a su progenitor en un charco de sangre mientras su aliento iba apagándose. Su paradigma moría en manos de la irracionalidad. Esos momentos desventurados no lo hicieron quedarse en los infaustos episodios dolorosos. Nada de lamerse las heridas para despotricar del destino. Le pasó por encima a los obstáculos para ver la luz al final del túnel. Su tenacidad se embriagó de una fe militante. Sus fracasos y malos augurios de varios que lo rodeaban no lograron aminorar sus deseos de superación. Cada reto fue enfrentándolo con gran capacidad para el riesgo. Entendió que el éxito había que construirlo. Que no había tiempo para el azar. Por ello cada sueño lo sustento con la fuerza de creer y actuar en consecuencia. El camino emprendido lo recorrió sosteniendo fervientemente que todo es posible. Que los milagros existen, pero que los mismos tenemos que generarlos desde nuestra confianza en nosotros mismos. Mucho empuje y confianza sin llegar a perder el foco, no rendirse ante el infortunio. Por el contrario esforzarse hasta coronar el triunfo. Una fe puesta en cada proyecto emprendido. Enfrentó los malos augurios con una convicción de hierro. Aquel hombre nacido de un hogar humilde, con fracasos iniciales que han podido hacerlo desistir. Supo que había que enfrentar el desafío sin miedo a tropezar con una muralla. El reto era poder conseguirlo con resultados sorprendentes.

Fue logrando cimentar una vida que se ha transformado en una motivación para muchos. Su libro Nada ni nadie podrá detener tu éxito. Ya está disponible en la plataforma Amazon, contando con mucha receptividad en lectores de todo el mundo. Un Best Seller internacional que viene estremeciendo positivamente al mundo lector. No es un libro común, escrito con hitos llenos de fantasías. Son hechos reales y comprobables lo que sustentan este esfuerzo editorial. Eso la concede al libro una aureola que nace de la verdad, toda una vida venciendo las dificultades. Su vida es un ejemplo de constancia y tenacidad.

La obra del empresario colombo- venezolano Germán Blanco Romero lo dibuja en cuerpo entero. Un exitoso hombre de negocios que ha cambiado la vida a más de setenta mil personas que han estado bajo su égida. Brillante y honesto con la capacidad de unir y crear equipos con una armonía absoluta. Personas ganadas para lograr cosas que al inicio parecían imposibles. Seres hechos de la autenticidad que emana de las almas nobles.

Su mayor Milagro es su hermosa familia construida junto a su amada esposa Maritza. Su obra en distintos órdenes es testigo fiel de sus desvelos. Un luchador incansable que jamás cruza los brazos. Los nuevos desafíos serán victorias que anexará a su arsenal. Un líder íntegro que sigue apostándole al ser humano como lo más excelso de la creación divina.

Esta magnífica obra puede transformar su vida. Cambiarla de manera absoluta en el propósito de hacer que el éxito tenga una alta dosis de amor. Es una historia que se refleja en capítulos llenos de historias verdaderas en donde se refleja la grandeza del ser humano. El éxito se construye con el esfuerzo. De hacer las cosas de manera constante y positiva: Nada ni nadie podrá detener tu éxito.

@alecambero

alexandercambero@hotmail.com