(31 de diciembre del 2024. El Venezolano).- El multimillonario estadounidense Elon Musk alquila una de las cabañas disponibles en la lujosa residencia del presidente electo de EE.UU., Donald Trump, en Mar-a-Lago (Florida), reportó este lunes The New York Times, que cita a personas al tanto del asunto.

Según fuentes del medio, Musk, que fue el donante principal de la campaña electoral de Trump, alquila una cabaña denominada Banyan que ha sido utilizada a lo largo de varios años por muchos amigos y allegados de Trump, y que ha sido alquilada en anteriores ocasiones por al menos 2.000 dólares la noche. La cabaña se encuentra a unos metros de la casa principal, lo que permite a Musk tener un fácil acceso a Trump, precisan desde NYT.

No está claro cuánto tendrá que pagar uno de los principales socios del presidente electo, ya que no se suele cobrar a los huéspedes hasta el final de su estancia, lo que, a su vez, permite que Trump opte por no cobrarle nada a Musk o al menos reducir la factura final.

Se estima que Musk se alojó en su nuevo hogar inmediatamente después de las elecciones presidenciales de noviembre y que se ausentó en las fiestas navideñas con la idea de regresar, eventualmente, en los próximos días. Según fuentes, durante su estancia en Mar-a-Lago, Musk estuvo acompañado por al menos dos de sus hijos y sus niñeras.

El pasado viernes, Trump hizo una publicación en su cuenta de Truth Social que, según NYT, «parecía ser una comunicación privada con Musk». En ella escribió lo siguiente: ¿Dónde estás? ¿Cuándo vendrás al ‘Centro del Universo’, Mar-a-Lago? ¡Te extrañamos a ti y a X! ¡La víspera de Año Nuevo será increíble!», agregó en una posible referencia a X Æ A-Xii, el hijo pequeño del dueño de SpaceX y Tesla.