(07 de febrero del 2023. El Venezolano).- El empresario Elon Musk ha prometido apoyar legalmente a los empleados de Disney “discriminados” por las políticas de diversidad, equidad e inclusión del estudio.

“Si fuiste discriminado por Disney o sus subsidiarias (ABC, ESPN, Marvel, etc.), simplemente responde a esta publicación para recibir apoyo legal”, escribió el magnate en una publicación en su cuenta de X este martes, minutos después de compartir un gráfico que detalla las normas internas de inclusión de Disney, que según él fue proporcionado por una “fuente anónima”.

Según el gráfico, las rúbricas de Disney en materia de inclusión indican que una obra cinematográfica o televisiva debe tener el 50% o más de sus personajes principales de “grupos infrarrepresentados”, los cuales deben ser interpretados por actores de esos mismos grupos. El mismo criterio aplica para productores, guionistas, directores de casting y empleados de menor rango.

La premisa y la narración episódica del contenido audiovisual también debe tener una “integración significativa y continua de grupos infrarrepresentados” en sus temas y narrativas.

Asimismo, las normas abordan la contratación, donde se da prioridad a los “miembros de grupos infrarrepresentados” para tomar oportunidades de empleo remunerado, como aprendizajes, pasantías y asesorías.

No obstante, el gráfico que Musk compartió, y al que se refirió como una muestra de “racismo y sexismo obligatorio e institucionalizado”, no es nuevo; circula públicamente desde que apareció en The Hollywood Reporter en 2020.

Gina Carano vs. Disney

Los comentarios de Musk surgen después de que la actriz y exluchadora de artes marciales Gina Carano anunciara este martes que presentó una demanda contra Walt Disney y Lucasfilm.

Carano informó que X, plataforma social de Musk, la está ayudando a cubrir los gastos de las acciones judiciales. “Me gustaría expresar mi más profunda gratitud y agradecimiento a Elon Musk y a X por darme la oportunidad de sacar a la luz mi caso”, escribió.

En el alegato, la celebridad estadounidense, que tuvo un papel destacado en la serie ‘The Mandalorian’, afirmó que las compañías cinematográficas la acusaron falsamente de intolerancia.