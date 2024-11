(14 de noviembre del 2024. El Venezolano).- El magnate y futuro jefe del Departamento de Eficiencia Gubernamental de EE.UU., Elon Musk, ha vuelto a apoyar este jueves la cadena perpetua para personas que esterilizan a niños para cambiar de sexo antes de que sean adultos que den su consentimiento. El empresario contestó «sí» a la publicación de un usuario que instó a ordenar «prisión de por vida» para aquellos individuos, al adjuntar los datos de un artículo reciente de The Times.

«Al menos a 14.000 niños se les han extirpado los ovarios o el pene, se les han extirpado los senos o han sido castrados quirúrgica o químicamente en Estados Unidos en los últimos cinco años», indica el texto.

En abril de 2023, Musk escribió en X que «cualquier padre o médico que esterilice a un niño antes de que sea un adulto que dé su consentimiento debería ir a prisión de por vida».

Además, para el empresario se trata de un tema personal, ya que hace unos años, según reveló en una entrevista en julio pasado, médicos le convencieron para que su hijo Xavier, que ahora se hace llamar Vivian Jenna Wilson, se sometiera a un tratamiento de reasignación de sexo y empezara a tomar bloqueadores de pubertad.

«Me engañaron para hacer esto y no me explicaron que los bloqueadores de pubertad son solo medicamentos de esterilización«, indicó. «Perdí a mi hijo, esencialmente», agregó. «Básicamente me engañaron para que firmara documentos […] estaba el covid-19 en marcha, así que había mucha confusión y me dijeron que [mi hijo] podría suicidarse», compartió entonces su experiencia personal.