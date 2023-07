(21 de julio del 2023. El Venezolano).- El cantante Tony Bennett, una de las grandes voces de Estados Unidos, murió este viernes a los 96 años de edad en Nueva York, su ciudad natal.

La publicista Sylvia Weiner confirmó el fallecimiento del cantante a The Associated Press. Hasta el momento no se conoce la causa específica de la muerte.

En 2021, Bennett reveló que fue diagnosticado con alzhéimer en 2016 y que la enfermedad había avanzando, aunque no padecía síntomas.

Tony Bennett (Nueva York, 3 de agosto de 1926) comenzó a cantar con apenas 10 años de edad en el colegio y, luego, en el Ejército formó parte de varias bandas.

El Nacional reseñó que en 1950, Bobo Hope le sugiere cambiarse el nombre de Anthony Benedetto a Tony Bennett para lanzar su carrera artística. Ese año, logró un contrato con CBS, donde conoció a Percy Faith, que se convertiría en su productor musical y con quien logró hasta 57 éxitos en el top 10. Entre ellos su primer número uno, “Because of you”, y “Cold, cold heart”.