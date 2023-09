(02 de septiembre del 2023. El Venezolano).- Una mujer de Maryland ganó US$ 25.000 en la lotería, recogió sus ganancias en la sede del juego y luego cruzó la calle y US$ ganó 50.000 más.

Victoria Sadler había recogido un premio de los funcionarios de la lotería cuando decidió probar suerte de nuevo en una gasolinera cercana. La mujer de 59 años compró un billete Pick 5 de US$1, que según dijo es su juego favorito, y descubrió que había vuelto a ganar.

“Estaba tan contenta que no me lo podía creer”, dijo Sadler en un comunicado de prensa de la Lotería de Maryland. Decidió jugar los números del cumpleaños de su nieto porque los mismos dígitos la habían llevado a ganar la lotería anteriormente.

“Cuando me di cuenta que había ganado me quedé con la boca abierta”, dijo a los funcionarios de la lotería. Como ganar no era algo nuevo para ella, no tardó en pedir cita para reclamar su nuevo premio, según el comunicado de prensa.

¿Y qué va a hacer Sadler ahora que ha ganado la lotería dos veces?

Se va a Disney World, ¡por supuesto!

Después de financiar un mágico viaje familiar, Sadler dijo que el resto del dinero de su último premio se destinará a sus ahorros y a inversiones.

Sadler no es la única ganadora que se beneficiará de los números afortunados. La gasolinera Royal Farms recibirá una bonificación de US$ 500 de la Lotería de Maryland por vender el boleto ganador, reseñó CNN.