(13 de junio del 2023. El Venezolano).- La ceremonia de “Happy Pride Month”, celebrada en la Casa Blanca durante el fin de semana, ocasionó una ola de críticas a nivel nacional. El evento encabezado por el presidente, Joe Biden, junto a su esposa, Jill, terminó con la expulsión de una modelo transgénero que violó las normativas al posar en topless.

Rose Montoya de 27 años, junto a un gran grupo de personas, estuvo invitada a la celebración del día sábado, 10 de junio. Sin embargo, luego de grabarse estrechando la mano del presidente y de la primera dama, posó frente a la Casa Blanca, exponiendo sus senos.

“Tuve el honor de asistir al White House Pride, el más grande de la historia, donde la bandera del orgullo ondeó por primera vez”, escribió la influencer transgénero junto al video en topless.

A los pocos minutos de su publicación, el video se hizo viral y terminó siendo difundido en varias plataformas digitales. Los usuarios no pararon de reprochar lo sucedido y cuestionaron al presidente Biden, por presuntamente permitir este tipo de actos en la Casa Blanca, reportó Miami Diario.

Protesta mediática contra el topless

Cientos de internautas criticaron las acciones de Montoya por ser irrespetuosas e inapropiadas. Incluso algunos integrantes de la comunidad LGBTQI+, escribieron para reprochar sus actitudes y dejar en claro que este tipo de actos “no representan al colectivo”.

Rose Montoya posando desnuda frente a la casa presidencial. Foto: Captura de video original

Medios de comunicación y diferentes personalidades públicas, también desaprobaron el espectáculo indecoroso por parte de la influencer. El excomisionado de la policía de Nueva York, Bernard Kerik, dirigió sus cuestionamientos directamente a Biden, por ser permisivo.

Mientras que algunos veteranos militares, acusaron a la administración del presidente de hacer un show, el que además se faltó el respeto a la bandera norteamericana. Esto debido a que el emblema del Orgullo Gay, estaba ondeando en el centro de exhibición del despacho presidencial.

“Ninguna bandera debe ondear al mismo nivel que la estadounidense”, dijo el veterano,Cory Mills para NYPOST.

Algunos comentarios dejados en la publicación de Instagram de la influencer. Foto: Captura de pantalla

Pronunciamiento de la Casa Blanca

El show terminó, cuando las autoridades expulsaron a Montoya y sus acompañantes, de la residencia presidencial. Frente a esto, la institución emitió un comunicado, en el que aclaró que este tipo de acciones no serán toleradas.

“No refleja el evento que organizamos para celebrar a las familias LGBTQI+ ni a los otros cientos de invitados que asistieron”, subrayaron en el comunicado, enviado a los medios vía correo electrónico.

Asimismo, notificaron que las personas grabadas en el video, no serán invitadas a eventos en el futuro. Por los momentos, no se revelaron los nombres de los que no podrán asistir a las celebraciones, pero hubo al menos tres personas grabadas sin camisa.

Ante el revuelo, la influencer transgénero publicó un video en el que afirmó que no quiso ser vulgar, únicamente quería “vivir su verdad”.