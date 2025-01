(21 de enero del 2025. El Venezolano).- Cientos de migrantes quedaron varados en la ciudad mexicana de Tijuana, fronteriza con Estados Unidos, después de que el Gobierno de Donald Trump, quien asumió el lunes su segundo mandato en la Casa Blanca, cancelara el programa CBP-One, que permitía a migrantes solicitar citas para pedir asilo en EEUU a través de los puertos de entrada en la frontera con México.

“La peor noticia que me han dado en mi vida, porque tan cerca de la meta y por cuestión de un par de horas no poder ingresar es algo muy triste, porque nos costó mucho trabajo la travesía y no sabemos qué vamos a hacer ahora porque no tenemos a dónde ir”, explicó José Rivas, originario de Cuba, en las inmediaciones de la línea fronteriza.

#ÚLTIMAHORA | Usuarios denuncian la cancelación de citas del #CBPOne para migrantes tras la investidura de @realDonaldTrump.



Algunos afirman que las citas aprobadas ya no son válidas y al ingresar a la app se muestra como eliminadas. ‘Estamos asustados’, dice María Mercado,… pic.twitter.com/QjeabxojFP — W Radio México (@WRADIOMexico) January 20, 2025

Rivas subrayó que le había tomado cuatro meses obtener la cita que tenía para este lunes y hace un par de días había llegado a Tijuana con la ilusión de finalmente poder ingresar a Estados Unidos, reseña EFE.

«Para Cuba yo no puedo volver, es imposible volver para allá, entonces no sé, quizá intentar quedarnos aquí. No sé ni qué decir”, dijo con semblante de preocupación, al señalar que son un grupo de cinco cubanos los que vienen juntos y se quedaron sin opción de poder ingresar a EE.UU.

La aplicación móvil CBP One dejó de funcionar este lunes, según informó la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) en su página web.

Maura Hernández, originaria del estado mexicano de Michoacán, señaló que “era una esperanza” el poder ingresar a Estados Unidos porque su ciudad «está muy insegura, muchas muertes y está todo muy feo». «Tengo cuatro hijos y era un refugio lo que yo buscaba para ellos, pero pues ya no, ahora no sé qué va a pasar, estoy en shock y como que no me la creo todavía, pero tengo que asimilar las cosas”, expresó.