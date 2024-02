(06 de febrero del 2024. El Venezolano).- La estrella del fútbol argentino Lionel Messi lamentó no haber podido jugar un partido amistoso en Hong Kong el fin de semana anterior.

Messi, que juega en el Inter de Miami, no pisó el terreno de juego para jugar contra Hong Kong lo que provocó indignación entre los aficionados este domingo. La estrella del fútbol dijo que lo habían mantenido fuera del campo debido a una lesión, pero que quería jugar.

“No pude estar en el partido de Hong Kong y es una pena porque siempre quiero participar, quiero estar allí, especialmente cuando se trata de este tipo de juegos a los que viajamos tan lejos y en los que la gente está tan emocionada de ver nuestro partidos”, dijo en una conferencia de prensa en Tokio, donde el Inter Miami jugará contra el Vissel Kobe este miércoles.

Messi añadió que podía entender por qué la gente estaba molesta porque no había participado en el partido y expresó su esperanza de que el equipo pudiera volver a jugar.

“Espero que podamos regresar y poder jugar otro partido en Hong Kong nuevamente“, dijo.

Cuando se le preguntó si jugaría el partido de este miércoles en Japón, Arginine dijo que no estaba seguro. “Si te soy sincero, todavía no sé si puedo o no, pero me siento mucho mejor y tengo muchas ganas de poder hacerlo”. dijo, reseñó CNN.