(26 de julio del 2023. El Venezolano).- El partido presentó como titulares desde un principio con Inter Miami a Lionel Messi y Sergio Busquets, tras debutar con el equipo en la victoria del viernes ante Cruz Azul. El argentino nuevamente portó el brazalete de capitán y la número 10 en su camiseta en el encuentro.

Escrito por: Camilo Plazas



Messi hizo sentir su presencia desde el arranque, conectando con Busquets y abriendo el marcador al minuto ocho; Busquets envió un pase filtrado elevado a las espaldas de la zaga rival para Messi, cuyo primer remate se estrelló contra el poste, pero luego aprovechó el rebote para envíar la pelota al fondo de la red para otorgarle al equipo una ventaja tempranera por 1-0.



El siete veces ganador del Balón de Oro amplió la ventaja del equipo y anotó su segundo tanto de la noche al minuto 22, haciendo una buena pared con Robert Taylor antes de definir con un disparo colocado al segundo poste para poner el 2-0 en la pizarra. El gol fue el tercero para Messi con el Club en tan solo dos apariciones, mientras que la asistencia fue la quinta para Taylor en todas las competiciones esta campaña, la mayor cantidad para un jugador de Inter Miami esta temporada

Ambos jugadores volvieron a juntarse nuevamente en la segunda parte cuando Messi recortó hacia el centro desde el costado derecho para dejar en el camino a su defensor antes de ceder el balón a Cremaschi, quien habilitó a Taylor dentro del área. El extremo finlandés sacó un remate de volea desde un ángulo cerrado para enviar el esférico al ángulo superior y darle al equipo una ventaja por 3-0 en el minuto 44 justo antes de ir al descanso.



Tras el entretiempo, Inter Miami continuó dominando las acciones. El resultado en el marcador aún no era definitivo, Messi condujo hacia enfrente desde su propia mitad del campo, esperando para jalar la marca y crear espacio para Taylor quien avanzaba a velocidad por el carril izquierdo. Messi luego mandó un balón entre los defensores para Taylor y el extremo definió con un remate a ras del césped con dirección al segundo poste para concretar su doblete y poner el 4-0 en el marcador. El tanto fue el segundo para Taylor en el encuentro y su tercero en dos partidos de la Leagues Cup.

En los dos partidos de la Leagues Cup, una competición completamente distinta, el equipo de Gerardo ‘Tata’ Martino ha dado dos exhibiciones majestuosas que ya invitan a pensar no sólo en llevarse este nuevo torneo sino en una posible remontada histórica en la MLS. Por no hablar de la US Open Cup, competición en la que ya están en semifinales.

Inter Miami volverá a la acción el miércoles 2 de agosto en la ronda de 32 de la Leagues Cup, en donde el equipo se medirá al ganador del grupo Sur 2.