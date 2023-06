(13 de junio del 2023. El Venezolano).- Kylian Mbappé ha comunicado formalmente al Paris Saint-Germain que no prolongará su contrato, que concluye el 30 de junio de 2024, y el club se plantea traspasarle para que no salga gratis. La estrella francesa ha comunicado su decisión a través de una carta que el PSG señalando que no ejecutará la opción para una temporada adicional. Eso significa que Mbappé, de 24 años, quedaría libre al final de la temporada próxima y podría comenzar a negociar con cualquier club a partir del próximo 1 de enero.

Fuentes del PSG aseguraron que Mbappé no se irá gratis, y si el jugador no manifiesta voluntad de renovar se traspasará en las próximas semanas. De igual forma se conoció que, el PSG está “sorprendido” y ha mostrado “incomprensión” por el hecho de que Mbappé haya enviado la carta en este momento, más aún cuando no existía una obligación legal de que el futbolista manifestara esa intención para quedar libre el 30 de junio de 2024.

La temporada opcional solo tomaría efecto sí Mbappé muestra por escrito antes del 31 de julio su deseo de firmarla, por lo que si hubiera mantenido su silencio habría quedado libre igualmente dentro de un año. El atacante estrella renovó por dos temporadas con el PSG, con una opcional, hace justo un año, cuando se daba casi por hecho que se iría al Real Madrid.

Este será el tercer año consecutivo que el futuro de Mbappé copa los titulares. En el verano de 2021, el Real Madrid llegó a ofrecer 200 millones de euros por el futbolista, incluso si solo le quedaba un año de contrato.