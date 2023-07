(28 de julio del 2023. El Venezolano).- Las desinformaciones relacionadas con diversos fenómenos político-militares alcanzan un importante rango de viralidad en la sociedad, más aún cuando dentro de un contenido compartido existen diferentes matices estructurados para confundir al receptor. Recientemente se generó un caso a raíz de la publicación de un tuit que denuncia la presencia de bases militares estadounidenses en la mayoría de países de América Latina y el Caribe, mientras se señalaba que se trataría de rumores la construcción de una base militar china en Cuba y la presencia de militares rusos en Venezuela.

Por Luinerma Márquez

Según datos de la misma plataforma, el post mostraba para el 2 de julio de 2023, 169 mil reproducciones, mil 203 Retuits, 54 citas y mil 309 me gusta. En el mensaje compartido se puede leer textualmente que el usuario escribió lo siguiente:

“Se generan rumores sobre la construcción de una base militar China en Cuba o la presencia de militares rusos en Venezuela, cuando la única verdad son las decenas bases militares norteamericanas en la mayoría de países de América Latina y el Caribe, el ‘patio trasero’ del imperio”.

El tema que apunta sin duda al área militar internacional y nacional recibió diferentes comentarios de los usuarios en la red social, algunos incluso cuestionaron la veracidad del mensaje que estaba acompañado por una infografía que los internautas señalaron como una imagen desinformativa.

El equipo verificador del Observatorio Venezolano de Fake News analizó el contenido expuesto en la red social, a fin de conocer la percepción de la audiencia sobre este tema y encontró que existen: “Impresiones, engaño y falsedad”, es decir un conjunto de matices desinformativos que en la presente investigación se irán develando de acuerdo con cada caso.

Es engañoso asegurar la presencia de militares rusos en Venezuela

Aunque en el país no hay bases rusas, existe un acuerdo binacional de cooperación Técnico-Militar, el gobierno de Vladimir Putin reconoció en 2019 el envío de tropas rusas a Venezuela y el nuevo concepto de la política exterior de Rusia reafirma la intención colaborativa que tiene el país, que se extiende sobre Europa del Este y Asia del Norte.

Una búsqueda avanzada en la web con las palabras claves; “Tropas rusas en Venezuela” arroja una serie de notas periodísticas internacionales y nacionales que cubrieron la llegada en el aeropuerto de Caracas, de dos aeronaves de tipo Ilyushin-62 y Antonov-124 de transporte rusos el 23 de marzo del año 2019.

Según reseñó en ese año CNN en español, la portavoz de la Cancillería rusa, Maria Zakharova, aseguró que los especialistas rusos militares estarían en Venezuela por el tiempo que fuese necesario, mientras que otra nota de la BBC registra lo anunciado por una fuente de la embajada rusa en Venezuela a la agencia Sputnik: “Rusia tiene varios contratos que ya están en proceso de cumplimiento, contratos de carácter técnico militar, y hacen varios vuelos y traen varias cosas”.

Pero lo que no admitió el Kremlin para ese año y que calificó como rumores fue la supuesta presencia de mercenarios rusos con experiencia en combate en el este de Ucrania y Siria, llamados “Tropa Wagner”.

El medio digital La Patilla publicó recientemente una información que tituló “Claves del nuevo concepto de la política exterior de Rusia”. Dentro del informe se detallan sus principales pilares y en el apartado de Regiones y Países, específica:

“También busca profundizar las relaciones mutuamente beneficiosas con América Latina y el Caribe, incluyendo la cooperación militar, para ayudar a estos países a afrontar las presiones de EEUU”.

La abogada y activista de derechos humanos, especialista en temas militares y presidente de la ONG Control Ciudadano, Rocío San Miguel, aseguró al OVFN: “desconozco de la presencia de militares rusos en Venezuela en este momento”.

Podría considerarse engañosa la narrativa de la presencia de militares rusos en el país, debido a que físicamente no se ha registrado una estructura de base militar del gobierno ruso, aunque es cierto que Venezuela y Rusia han firmado diversos convenios de cooperación en el área.

Dudas sobre construcción de base militar China en Cuba

La unidad presentada en Twitter menciona también la construcción de una base militar China en territorio cubano. Tanto China como Cuba, aunque tienen una alianza estratégica, han negado esta versión.

Según el Wall Street Journal se estaría negociando una posible base militar entre los países de Cuba y China, misma que sería objeto de reclamos planteados por las autoridades de Estados Unidos, a raíz de la presunta existencia de un centro de espionaje del gigante asiático en la isla caribeña.

Mao Ning, portavoz del Ministerio de Exteriores chino; así como Wang Webin, portavoz de la cancillería china, negaron la versión de la Casa Blanca. Por su parte, el viceministro cubano de Relaciones Exteriores en Cuba, Carlos Fernández de Cossio, aseguró que “el rumor surgió por una información totalmente mendaz e infundada según la cual supuestamente existe un acuerdo entre Cuba y China en materia militar para la instalación de una supuesta base de espionaje”.

En medio de la opacidad que ha caracterizado a naciones que prestan poco acceso a la información pública a la prensa independiente, es poco probable encontrar evidencias que desmientan o validen la supuesta construcción de una base militar china en Cuba.

¿América Latina y el Caribe, patio trasero del imperio norteamericano?

El usuario de Twitter y difusor de la desinformación denuncia a través de una infografía la instalación de decenas de bases militares de Estados Unidos en la mayoría de países de América Latina y el Caribe, argumentando que estas regiones serían “el patio trasero del imperio norteamericano”. Estas tesis han sido desmentidas, al menos, por los gobiernos de Argentina y Costa Rica.

Los indicativos de la instalación de una base militar de los Estados Unidos en Ushuaia, la capital de la provincia de Tierra del Fuego, en Argentina, empezaron a circular a través de un video colgado en Facebook. Desde el año 2008, la iniciativa de verificación Chequeado, determinó que se trató de un video publicado en 2016; además, la Gobernación de Tierra del Fuego y la embajada de los Estados Unidos en Buenos Aires desmintieron la noticia que se amplió, luego de la visita oficial del ex mandatario Barack Obama.

El presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves, informó el 8 de febrero de este año, que su Gobierno no permitiría la instalación de una base militar estadounidense como respuesta a la presencia de militares rusos en Nicaragua. Sin embargo, aseguró que mantienen comunicación con el departamento de Estado de Estados Unidos. Desde el Observatorio Venezolano de Fake News hacemos un llamado a las personas para que no compartan información cuyo contenido no esté debidamente verificado. De esta manera, evitaremos generar angustia y desesperación innecesaria a los demás.