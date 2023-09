(04 de septiembre del 2023. El Venezolano).- Una inusual tormenta de finales de verano convirtió un festival de contracultura de una semana de duración en un desastre con decenas de miles de asistentes atrapados en lodo hasta los pies de profundidad y sin baños que funcionaran en el desierto del norte de Nevada. Pero algunos juerguistas de Burning Man dijeron el domingo que sus espíritus permanecían intactos.

Los organizadores cerraron el festival a los vehículos después de que se informara de una muerte. Las autoridades no proporcionaron detalles del deceso.

Alrededor de 72.000 personas permanecen en el lugar, según una actualización del domingo por la noche de los organizadores de Burning Man, comunicó CNN.

La reunión anual en el desierto de Black Rock, a unas 110 millas (177 kilómetros) al norte de Reno, atrae a casi 80.000 artistas, músicos y activistas para una combinación de campamentos en la naturaleza y espectáculos de vanguardia. Las interrupciones son parte de la historia reciente del evento: los organizadores tuvieron que cerrar temporalmente las entradas al festival en 2018 debido a tormentas de polvo, y el evento fue cancelado dos veces durante la pandemia.

La estructura Man, que normalmente se quema el sábado por la noche, se cierne sobre el campamento de Burning Man después de que una fuerte tormenta dejó a decenas de miles de juerguistas que asistían al festival anual varados en el barro en Black Rock City, en el desierto de Nevada, el 3 de septiembre de 2023. Trevor Hughes/USA Today Network vía REUTERS.

El viernes cayó más de 1,3 centímetros (media pulgada) de lluvia en el lugar, interrumpiendo el festival de este año.

“Estamos un poco sucios y embarrados, pero el ánimo está alto. La fiesta continúa”, dijo Scott London, un fotógrafo del sur de California, y agregó que las limitaciones de viaje ofrecían “una vista de Burning Man que muchos de nosotros no podemos ver”, reportó Infobae.

Todas las estructuras quedaron bajo varios centímetros de lodo en Black Rock City, Nevada (Evi Airy via REUTERS)

Una persona trata de desplazarse en medio del lodo (Evi Airy via REUTERS)

Más de media pulgada (1,3 centímetros) de lluvia y posiblemente cerca de 1 pulgada (2,5 centímetros) cayeron este fin de semana en partes del noroeste de Nevada, que incluye el área donde se celebraba el festival Burning Man, dijo Mark Deutschendorf, meteorólogo de el Servicio Meteorológico Nacional en Reno.

Para el área de Reno, que está a unas 141 millas (227 kilómetros) al sur del festival, la precipitación promedio para todo el mes de septiembre sería de 0,21 pulgadas (0,53 centímetros), comentó Deutschendorf.

“Ya hemos superado eso en todas partes, desde Reno hasta el área de Burning Man, Black Rock, y solo han transcurrido tres días del mes”. Las lluvias en el área alrededor del festival terminaron el domingo, concluyó.

Un participante de Burning Man camina con su bicicleta por el barro cerca de la salida. Trevor Hughes/USA Today Red vía REUTERS.

Los cierres de carreteras se produjeron justo antes de que se suponía quemara una gran efigie de madera el sábado por la noche. Los organizadores dijeron que todas las quemas habían sido pospuestas y que las autoridades estaban trabajando para abrir rutas de salida para el final del fin de semana del Día del Trabajo.

Las autoridades dijeron el sábado por la noche que aún no sabían cuándo las carreteras “estarían lo suficientemente secas para que los vehículos recreativos o vehículos circularan con seguridad”, pero tenían la esperanza de que los vehículos pudieran partir el lunes por la noche si las condiciones climáticas mejoraban.

“Hemos realizado simulacros de mesa para eventos como este”, dijeron los organizadores del festival en una nota de CNN. “Estamos comprometidos a tiempo completo en todos los aspectos de la seguridad y miramos hacia nuestro Éxodo como nuestra próxima prioridad”.

El presidente Joe Biden dijo a los periodistas en Delaware el domingo que está al tanto de la situación en Burning Man, incluida la muerte, y que la Casa Blanca está en contacto con los funcionarios locales. Biden dijo que desconoce la causa de la muerte.

Miles de personas que acamparon en el desierto no pueden salir debido al lodazal (Evi Airy/via REUTERS)

En esta fotografía satelital, proporcionada por Maxar Technologies, puede apreciarse una vista aérea del festival Burning Man el lunes 28 de agosto de 2023, en Black Rock, Nevada. (©2023 Maxar Technologies vía AP)

Con su fiesta cerrada al tráfico motorizado, los asistentes caminaron penosamente por el barro, muchos de ellos descalzos o con bolsas de plástico en los pies. Se instó a los juerguistas a conservar suministros de alimentos y agua, y la mayoría permaneció atrincherada en el lugar.

Algunos, sin embargo, lograron caminar varios kilómetros hasta el pueblo más cercano o tomar un transporte hasta allí.

El lodo bloqueó las posibilidades de desplazamiento para los vehículos en el esperado festival (©2023 Maxar Technologies vía AP)

El famoso DJ Diplo publicó un video en Instagram el sábado por la noche que lo muestra a él y al comediante Chris Rock viajando en la parte trasera de la camioneta de un fan. Dijo que habían caminado seis millas a través del barro antes de hacer autostop.

“Realmente caminé al costado de la carretera durante horas con el pulgar afuera”, escribió Diplo, cuyo verdadero nombre es Thomas Wesley Pentz.

El evento es remoto en los mejores días y enfatiza la autosuficiencia, lo que significa que la mayoría de las personas traen sus propios alimentos, agua y otros suministros.

Quienes se quedaron el domingo describieron una comunidad resiliente que aprovechaba al máximo las condiciones sucias: muchos publicaron selfies de ellos mismos cubiertos de barro, bailando o chapoteando en los lagos improvisados.

“No hemos sido testigos de ninguna negatividad, de ningún momento difícil”, dijo la organizadora Theresa Galeani. “Algunas personas… se suponía que debían irse hace unos días, por lo que se quedaron sin agua ni comida. Pero yo soy una organizadora, así que fui alrededor y encontré más agua y comida. Aquí hay más que suficiente para la gente. Sólo tenemos que hacérselo llegar a todos”.

London, el fotógrafo del sur de California que asistía a su vigésimo Burning Man y acababa de publicar un libro sobre el festival, “Burning Man: Art On Fire”, pasó gran parte del sábado caminando descalzo por el lugar, que mide aproximadamente 5 millas cuadradas (casi 13km2). Dijo que el mayor desafío era la logística porque ningún vehículo podía atravesar el sitio, no se podían traer suministros y la mayoría de la gente no podía salir.

“Normalmente está lleno de coches artísticos, bicicletas y gente por todos lados. Pero ayer era como un patio de recreo abandonado”, añadió.

Rebecca Barger, una fotógrafa de Filadelfia, llegó a su primer Burning Man el 26 de agosto y estaba decidida a aguantar hasta el final.

“No me iré hasta que ‘El Hombre’ y ‘El Templo’ se quemen”, dijo Barger, refiriéndose a la efigie y estructura de madera que tradicionalmente se queman durante las dos últimas noches del evento.

Dijo que una de las mayores preocupaciones ha sido la falta de opciones de baños porque los camiones que normalmente llegan para limpiar los baños portátiles varias veces al día no han podido llegar al sitio desde la tormenta del viernes. Algunos juerguistas dijeron que los camiones habían reanudado la limpieza el domingo.

Para evitar que sus zapatos se atascaran en la arcilla fangosa, Barger dice que puso una bolsa de plástico sobre cada uno de sus zapatos y luego cubrió cada bolsa con un calcetín. Otros simplemente iban descalzos.

Un asistente camina por el barro después de una fuerte lluvia, durante el evento Burning Man. Evi Airy vía REUTERS

“Todos se han adaptado, comparten vehículos recreativos para dormir y ofrecen comida y café”, dijo Barger. “Bailé en arcilla hasta los pies durante horas con DJs increíbles”.

Ed Fletcher de Sacramento, asistente de Burning Man desde hace mucho tiempo, llegó a Black Rock City hace más de una semana para comenzar a instalarse. Cuando empezó a llover, él y sus compañeros de campamento organizaron una fiesta y “bailaron toda la noche” con sus zapatos embarrados.

“La autosuficiencia radical es uno de los principios de Burning Man”, dijo. “El desierto intentará matarte de alguna manera”.

La Oficina del Sheriff del condado de Pershing no reveló la identidad de la persona fallecida ni la causa sospechada de la muerte, pero dijo que está siendo investigada.

En su sitio web, los organizadores alentaron a los participantes a mantener la calma y sugirieron que el festival está construido para soportar condiciones como las inundaciones. Dijeron que se estaban lanzando remolques de teléfonos celulares en varios lugares el sábado por la noche y que abrirían brevemente Internet durante la noche. También se estaban organizando autobuses de enlace para llevar a los asistentes a Reno desde la ciudad más cercana de Gerlach, a una caminata de unas cinco millas (ocho kilómetros) del lugar.

El evento comenzó el 27 de agosto y estaba previsto que finalizara el lunes, según la Oficina de Gestión de Tierras de Estados Unidos, que supervisa el desierto de Black Rock, donde se celebró el festival.

John Asselin, portavoz de la Oficina de Gestión de Tierras, dijo que había visto “un flujo constante” de vehículos abandonando el recinto del festival.

“La gente está saliendo”, dijo.