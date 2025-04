(24 de abril del 2025. El Venezolano).- El pasado 21 de abril, el Salón de las Américas de la Organización de Estados Americanos (OEA) fue el escenario de la II Cumbre Voces Hispanas por los Derechos Humanos, un evento que reunió a más de un centenar de representantes de organizaciones comunitarias, defensores de derechos humanos, empresarios y profesionales de la salud mental, con el objetivo de visibilizar y atender los efectos de la migración en la salud mental del ser humano.

La Cumbre, impulsada por la alianza entre AMAVEX (Asociación Multicultural de Activistas Voz y Expresión) y el Secretario General de la OEA, Dr. Luis Almagro, nació en 2024 como un espacio de diálogo, reflexión y acción en defensa de la dignidad humana. Esta segunda edición profundizó en los retos emocionales y psicológicos que enfrentan las personas migrantes en su tránsito y proceso de integración.

Entre las organizaciones participantes destacaron: Alianza Nacional del TPS, Latinas con Voz, Mamás con Poder / MomsRising, All for Venezuela & Help for Venezuela, Las Damas Salesianas, Florida Rising, Movimiento Nacidos del Pavimento, Organización para la Libertad de Venezuela, VEPPEX, GO Human Rights, Venezuela Marka Foundation, Fundación Venezuela Corp, Foro Penal USA,VENAMÉRICA. Así como valiosas intervenciones de destacados expertos como el psicólogo Francesco Duberli, CEO de Survivors’ Pathway, y el psicólogo Alberto Barradas, fundador de Psicovivir, quienes ofrecieron análisis profundos sobre las consecuencias de la migración en la salud mental, desde una mirada profesional, sensible y comprometida.

Una de las ponencias más significativas fue la de Lupe Bruneman, representante de Advocate Health Advisors, quien abordó el tema “Dignidad y Salud para Nuestros Mayores: Un llamado a los derechos de migrantes hispanos mayores”, resaltando la urgente necesidad de proteger y garantizar los derechos de una población frecuentemente olvidada en los procesos migratorios.

La jornada fue magistralmente moderada por la reconocida periodista Carla Angola, y estuvo marcada por momentos de gran emotividad, especialmente el homenaje al Dr. Luis Almagro y la conmovedora intervención musical del joven trompetista venezolano José Daniel Carrero del Sunstate Orchestral Program.

Ambos momentos rindieron tributo al firme apoyo y liderazgo en la defensa de los derechos humanos en las Américas, así como por haber respaldado esta cumbre desde sus inicios. Este evento también contó con el respaldo del sector privado, cuya colaboración reafirma el compromiso empresarial no solo de visibilizar las problemáticas sociales, sino también de integrarse activamente en la búsqueda de soluciones. Entre las empresas participantes destacan: Advocate Health Advisors, EX Real Estate, Documentos y Apostillas, La Casa de la Cultura Charlotte, Organización para la Libertad de Venezuela.

Estas alianzas entre sociedad civil y empresa privada demuestran que el tejido empresarial está cada vez más comprometido con la causa humanitaria que nos convoca: la defensa de los derechos de los más vulnerables. “Esta Cumbre ha sido un grito colectivo por la justicia, por la salud mental y por la dignidad. Un recordatorio de que migrar no nos quita derechos: nos reafirma como seres humanos”, expresó Helene Villalonga, presidenta de AMAVEX, al cierre del evento.

La II Cumbre Voces Hispanas por los Derechos Humanos reafirma el compromiso de AMAVEX y sus aliados en construir espacios donde la voz de los migrantes y de las comunidades vulnerables sea escuchada, protegida y respetada.