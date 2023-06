(05 de junio del 2023. El Venezolano).- La joven venezolana se ha destacado en los Estados Unidos, por su talento en las pasarelas y su participación en programas de televisión en Telemundo y Univisión, como Un Nuevo Día y Despierta América, respectivamente. Actualmente es candidata del concurso de belleza Miss Mundo Latina USA, dónde representa El Doral.

Su sonrisa, el carisma y la belleza de la modelo Maryan Velasco, la han llevado a ser una profesional con trayectoria en las pasarelas norteamericanas. La joven de 22 años, nacida en Maracaibo, estado Zulia, deja el nombre de su natal Venezuela en alto en cada oportunidad de trabajo que se le presenta en EE.UU.

“Hace 5 años cuando llegué a los Estados Unidos, no me imaginé vivir nada de lo que he vivido. Me siento muy bendecida y creo que apenas es el inicio de grandes logros para mí”, expresó la chica de ojos marrones que representa a Miss El Doral, en el concurso de belleza Miss Mundo Latina USA, el cual se llevará a cabo en Orlando, Florida, en junio.

Maryan se define a sí misma como “una modelo inmigrante con muchos sueños y metas por cumplir”, además de ser una persona madura, amorosa y familiar.

Mencionó que para este año espera continuar escalando posición en el medio y poder desfilar para marcas de reconocimiento mundial, ya que le apasiona la moda y desea tener su propio negocio.

En el 2022, realizó campañas publicitarias de marcas en sus redes sociales y también modelo para locales comerciales en Miami, ciudad donde reside en la actualidad.

Velasco, gracias a su talento ha estado en diferentes pasarelas. La última fue en el Art Basel de Miami, donde trabajó para distintos diseñadores, entre esos mostró un vestido rojo de pedrería de la dominicana Gianinna Azar. Cabe destacar que artistas como Jennifer López, Britney Spears, Beyoncé, Gwen Stefani, entre otras son las personalidades de la farándula que han lucido prendas de la diseñadora.

La joven marabina expande su carrera y cada día se esfuerza por lo que desea lograr en el medio artístico. Recientemente inició su preparación actoral y participó en su primera obra de teatro, la cual aseguró fue todo un éxito. Además, estudia el idioma natal de los Estados Unidos, para perfeccionarlo.

Maryan dedica cada triunfo de su carrera profesional y personal a su padre, quien falleció hace poco. Acotó con voz entrecortada que “sé que mi papá me cuida desde el cielo”.

Trayectoria

La venezolana ha logrado participar en campañas publicitarias, comerciales y videos musicales de destacados artistas internacionales como “Jaleo” de Nicky Jam y Steve Aoki, “Bésame” de Daddy Yankee con Zion y Lennox, “Easy” de Ozuna y Jhay Cortez, “DOLLAR” de Becky G y Myke Towers, “Se va” de Tito El Bambino y Farruko, “Noche de Fantasía” de Bryant Myers, “Soltera” de Lunay, entre otros.

La candidata a Miss Mundo Latina USA, se ha dejado ver en la pantalla chica en reconocidos programas como lo son Un Nuevo Día y Despierta América, transmitidos por Telemundo y Univisión, respectivamente. También estuvo como invitada en los premios Lo Nuestro, edición 2020.

“Fue una experiencia muy bonita y espero seguir teniendo oportunidades para participar en concursos en los cuales me permita seguir inspirando a más mujeres”, expresó sobre el reciente concurso que ganó en EE.UU., para el lanzamiento de una marca en Miami.

Relató que en el certamen quedaron 20 finalistas de 250 mujeres que asistieron al casting y ella resultó invicta. Se dividió entre quienes tenían más apoyo y movimiento en redes sociales y la que tuviera más carisma, entre otros detalles.

La venezolana espera con ansias poder obtener el triunfo en el certamen de belleza Miss Mundo Latina USA y por supuesto contar con el apoyo de sus seguidores.

Al ser interrogada de cómo definiría el éxito, indicó que “primero tener a Dios en mi corazón, luego una mezcla de salud física y mental, independencia económica y por supuesto tener una familia sana y feliz”.

A pesar de su corta edad, pero extensa carrera señaló que todavía siente que está empezando: “Quiero llegar a otro nivel en cuestión de marcas y como imagen publicitaria. Diría que un secreto para ser una mujer exitosa sería aparte de la disciplina, tratar de siempre dar lo mejor, mantener nuestra esencia y transmitir una buena actitud, una buena sonrisa y todo eso trae sus frutos”.

Velasco les envió un mensaje a las jóvenes que quieran elegir el modelaje como profesión: “No se comparen con ninguna otra, hay espacio para todas y ser tú ya te hace especial. Esto es algo que aprendí y sigo aprendiendo, además, tener cuidado al momento de confiar ya que es un mundo en donde abunda lo superficial, lo falso y la avaricia”.

Si desea conocer más sobre Maryan Velasco, su carrera y sus futuros proyectos, puede seguirla en sus redes sociales: @maryanvelasco.