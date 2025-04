(07 de abril del 2025. El Venezolano).- Hay gente que vive estacionada en el pasado, se quedaron viendo al País por el retrovisor, tienen ceguera, se pusieron gringolas como los caballos de carrera, no quieren entender que se hacen daño así mismos y, a la colectividad en general, que es quien sufre las consecuencias, de las sanciones y la guerra económica. Por esa y muchas otras razones, levantamos la voz contra las sanciones. Hoy eso no afecta al gobierno ni a sus dirigentes. Las sanciones redimensionan la crisis y a quien golpea, a quien afecta es al pueblo, es al ciudadano que ahora se queda sin empleo porque las empresas se van del país, porque lo estrangula la inflación disparada, en poco tiempo tendremos nuevamente la escasez de gasolina y gas, los servicios públicos seguirán agravándose, seguirá el cerco y se hará más difícil salir, migrar a otras latitudes. Es un contrasentido decir que la crisis no afecta al pueblo. Las sanciones no sólo golpean al pueblo venezolano, también los afecta a ellos, porque no pueden vender sus productos acá, las maquinarias, los insumos, no pueden prestar servicios, ni pueden vender ni los sombreros texanos. Entonces vemos que si nos afecta a todos.

El gobierno se ha adaptado a las sanciones, aprendió a sobrellevarlas y le trasladó los costos a la población.

En agosto de 2017, el gobierno norteamericano firmó una orden ejecutiva que impone por primera vez sanciones financieras contra el gobierno de Nicolas Maduro. Esas medidas prohibieron las negociaciones sobre nuevas emisiones de deuda y bonos de PDVSA. Han pasado estos largos años con una economía deteriorada, pero el gobierno de Maduro ha sabido surfear sobre esa ola, se adaptó a ellas, se ajustaron, siguen teniendo su márgen de juego, siguen haciendo sus operaciones económicas y financieras, que les permite mantenerse y trasladan los costos de dichas medidas a la población, que es quien al final paga las consecuencias. Explicó el Doctor Mario Valdez, Presidente de dicha organización política.

