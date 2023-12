(21 de diciembre del 2023. El Venezolano).- El reinado de Mariah Carey como la soberana absoluta de la Navidad se mantiene intacto y promete quedarse por mucho tiempo más. Como todos los años, la icónica diva está llevando su encanto festivo para donde vaya, y, este año, la Casa Blanca no podía ser la excepción.

En una visita cargada de brillo y alegría navideña, Carey hizo un viaje a Washington D.C. tras haber finalizado su gira navideña el domingo 17 de diciembre, siendo recibida por el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden.

La intérprete de “All I Want for Christmas Is You”, reconocida mundialmente por sus contribuciones al ambiente musical de esta época del año, no pasó desapercibida en su reciente paso por la residencia presidencial. La cantante estuvo acompañada de sus mellizos Moroccan y Monroe, de 12 años, para esparcir el espíritu de la temporada entre los políticos y el personal del lugar, reseñó Infobae

La visita especial tuvo lugar la semana pasada y fue documentada en un emotivo post compartido desde su cuenta de Instagram y la cuenta oficial de la Casa Blanca. En las imágenes se vio a la estrella junto al mandatario y la vicepresidenta Kamala Harris con su esposo Doug Emhoff, dando testimonio de un encuentro lleno de buenos deseos y conmemoración. Por supuesto, la reunión también estuvo cargada de risas y charlas entre Biden y los dos hijos de Mariah.