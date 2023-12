(15 de diciembre del 2023. El Venezolano).- La candidata opositora a la presidencia y líder de Vente Venezuela, María Corina Machado, reiteró este jueves que no acudirá el viernes ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) para recurrir su inhabilitación. Argumenta que no ha sido notificada de ese procedimiento.

«Los lapsos legales los establece la ley, no el régimen; y si a mí no me han notificado de procedimiento alguno difícilmente puede haber un lapso corriendo», dijo a los periodistas en Caracas.

La dirigente había fijado recientemente posición en torno a la inhabilitación al afirmar que no iría al máximo tribunal para introducir una apelación, con base en lo acordado a través del diálogo de Barbados.

«Aquí no hay nada que recurrir porque no hay decisión (de la Contraloría de la República)», dijo en ese momento.

«Yo no he cometido delito alguno (…) aquí no hay un acto de la Contraloría ni yo he sido notificada de ninguna manera, aquí no hemos recibido ningún papel; por lo tanto, qué acto puede recurrirse si no existe, es absolutamente inexistente», señaló entonces, reseñó El Nacional

VENEZUELA. MARIA CORINA descarta ir al TSJ para pedir revisión de su inhabilitación.

"Si a mi no me han notificado de procedimiento alguno, difícilmente pueda haber un lapso corriendo" pic.twitter.com/K1Uv2qM0TS — Liliana Franco (@lilianaf523) December 14, 2023