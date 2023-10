Columna Caiga Quien Caiga

La intención de participar en las primarias bajó del 19% al 16% en comparación con el mes pasado. Y a menos de un mes de las primarias.

Esto es básicamente debido a la impresión de que el ganador ya está “cantado”.

Las encuestas para las presidenciales, muestran a María Corina con 46% y a Maduro con 24%.

Pero solo 4 de cada 10 personas manifiestan intención de participar en unas presidenciales. 43% para ser exactos.

Y cuando uno revisa los promedios de la mayoría de los estudios de opinión, donde se encuentra que el 54% de los venezolanos están pensando que la única solución es emigrar, por encima de una salida político electoral a la crisis del país, entendemos dos cosas:

Uno. Que el mensaje de María Corina solo llega al 20% neto del electorado. Y a Maduro lo apoya un 12% neto del electorado.

Dos. Que la población está en un punto de apatía que no cree en la solución electoral.

Conclusión: Que frente a la desesperanza en el país, la única salida está en emigrar. ‎Lo he dicho varias veces a través de este medio y mis videos.

¿Ahora cuál es la clave en términos electorales con el gobierno de Maduro?.

20% del electorado, a día de hoy, manifiesta que efectivamente va a votar en unas presidenciales y votaría por María Corina.

12% neto del electorado, al día de hoy, manifiesta que efectivamente va a votar en unas presidenciales y votaría por Nicolás Maduro.

María Corina incluso podría llegar al 22%, o más de los votantes y aún así ganaría cómodamente. Es decir, basados en dos condiciones: 1) elecciones presidenciales y 2) intención de votar.

Este es el escenario actual. María Corina casi duplica en votos a Maduro, en el peor escenario.

El Plan 5

Si el CNE aplica el Plan 5. Del que ya hemos hablado. Según la experiencia del 2013, le quitarían 5 puntos a María Corina y se los ponen a Maduro.

Con el Plan 5, teóricamente a Maria Corina la bajan al 15% y a Maduro lo suben al 17%. ‎Así funciona el Plan 5.

Ese sistema irregular, está diseñado para una alta votación, como cuando ganó Capriles. Con todo y que le quitaron el 5% y se lo sumaron a Maduro, Capriles quedó ganador y el 1% de diferencia que aún tenía Capriles, se lo quitaron en el papel.

Capriles ganó con casi el 56%, pero con una altísima participación. ‎

Maria Corina y Maduro a día de hoy solo movilizan al 43% del electorado.

En esas condiciones, el Régimen tiene las herramientas para aplicar su fraude y ganarle a María Corina.

Nuevos aires en Washington

En reuniones de negociación, con la gente de Noruega. Vientos soplan a favor de María Corina, no obstante las condiciones adversas.

El primer sorprendido y molesto fue Diosdado. Hipócritamente señaló que “salvo las primarias”.

No es cierto.

La gran verdad sobre la inhabilitación de María Corina

Este tema lo he investigado mucho. Innumerables consultas y descubrí la verdad: No existe en el papel ninguna resolución contra María Corina que pueda impedir su participación. Por allí aparece un oficio, cuando la primera vez la inhabilitaron por unos pocos meses. Del resto ningún informe del contralor saliente y del actual.

La Magistrada Gladys Gutiérrez es de naturaleza “legalista”, ciento por ciento, no porque no pueda hacer algo en contra, sino porque exige que otro organismo la declare. Que lo firme Amoroso. Tal documento no existe.

El gobierno de Estados Unidos está al conocimiento de esto y ejerce presión para que no se produzca una jugada de última hora y lo vemos en el comportamiento del CNE, absolutamente distinto al de hace unos meses.

La batalla de María Corina:

Vencer el convencimiento de la gente de que no hay vía legal para salir del chavismo. Quizá debe la candidata involucrarse en los temas diarios que agobian al venezolano: Electricidad, desempleo, costo de la vida, migración, etc.

Fortalecer la unidad verticalmente, de abajo hacía arriba, que es distinta a la horizontal aplicada por el G4.

Sin lugar a dudas, no encuentro hoy por hoy, no se mañana, ningún argumento que impida que María Corina gane las primarias y las próximas elecciones, salvo que los negociadores noruegos y los del gobierno de Estados Unidos, desistan de sus esfuerzos.

Capriles no sube, no enamora y los demás candidatos prácticamente no existen.

El espíritu de cambio se ha apoderado de la población que quiere votar. No es María Corina un fenómeno electoral como lo fue Chávez pero si el indicado para superar a 25 años de fracaso chavista.

Cada paso de María Corina en este momento, debe ser muy cuidadoso. Debe revisar y precisar en los que se le suman, eso sí.

Debe aprovechar María Corina, el enfrentamiento de los Cubanos VS Lula y los movimientos de Tareck El Aissami desde el exterior.

El alto gobierno en pleno duerme en Fuerte Tiuna. Las reuniones son en un cerro cercano y no en Santa Mónica. Aún así no están protegidos.

Caen unos y caen todos. Hasta yo puedo caer…

EL MAZO desprende algunos PEDAZOS: Aquí llega Diosdado y lanza su preocupación. Que la solidaridad de las sardinitas no es automática. Las sardinitas quieren lo suyo. Pero ya no se conforman con 10$ del sistema Patria.

Diosdado hace un esfuerzo enorme por mantener fuerte el PSUV.

Él sin querer “queriendo”, fue traicionado. Las Sardinitas no están por la solidaridad automática. Lo dijo él abiertamente.

Voy con el TPS. La mayoría de las llamadas que he recibido de personas que me preguntan sobre el tema, tiene una inquietud en particular. Los que tienen TPS pueden pedir a sus familiares por Parole.

Casi todos esperan traer al menos a 3 personas. 300 mil nuevos beneficiarios del TPS que esperan traer 900.000 venezolanos por parole.

Recuerdan la reunión del DHS de hace meses. De la que hablamos. Donde sabían lo que está pasando ahora mismo en la frontera.

Recuerden el análisis para el mes de marzo de 2024 y que iba a estar mucho peor.

MADURO: Lo que sí ha cambiado es los apoyos a Maduro. Últimamente no pasa del 12% sobre todo después del escándalo de Tareck El Aissami. Justo después de eso, su base del 20% se derrumbó.

CNE En la Plataforma Unitaria, que es la que está negociando, nadie quiere asumir el costo político del acuerdo.

Entonces el Contralor, perdón el Presidente del CNE lo asume completamente.

NEGOCIACIONES El conflicto con las negociaciones y acuerdos de la Plataforma Unitaria y el gobierno de Maduro (diálogo que yo observo), es que María Corina no participa. Su tesis es que las negociaciones son después que ella sea investida de Líder de la oposición (en vez de candidata). Como señalamos al principio hay cambios.

Esa Plataforma Unitaria es la que está negociando condiciones electorales, incluyendo su habilitación, la cual nunca ha perdido…

Vamos con el Calígula Jorge Rodríguez. Jugada en solitario. Como cuando mandó a meter preso al Capitán Arévalo. Lo que quiere Jorge es penetrar en el nuevo CNE donde no tiene espacio, para meter sus tentáculos en la operación de “presidenciar” a Delcy o ser “el mismo”. Por eso necesita “proyectarse”, subir el perfil que está en el sótano.

MARÍA MARÍA Te estoy llamando María, María, María y tú no me responden, es la letra de una canción de Gualberto Ibarreto. María Corina la Usurpadora. (Pero no es lo que piensan). A menos de un mes de las primarias la sustituta de María Corina es…..María Corina.

Las encuestas más serías muestran respaldo hacía ella, para que siga adelante.

Actualmente hay un grupo de expertos. Son 6 personas. Dos de ellos venezolanos. Que están trabajando arduamente en Washington para propiciar una estrategia bien definida frente al régimen, con miras a los procesos electorales. Nadie los financia. Son independientes.

A puro pulso se obtienen cosas. Porque en Washington hay apatía.

Al gobierno chavista lo motiva el hecho de saber quienes van a votar, y evitar que se inflen los resultados. Sobre la base de una participación que no pase del 8%.

Lo del Esequibo para subirle los puntos a Maduro.

Intenta distraer a los militares. Ellos también viven una crisis, no la cúpula evidentemente. En verdad lo de la Resistencia los tiene preocupados.

Lo del Esequibo, como lo anunciamos hace algunos meses, tiene resultados en la Corte Internacional de Justicia sobre la reclamación de Guyana que no son muy favorables.

Por cierto, la gente de Henry Ramos ahora se autodenominan Acción Democrática en “Resistencia”. Se que hay varios que están en la Resistencia, pero ese proyecto no tiene relación con Henry o con AD. El asunto es que todos se quieren acercar a ese “mingo”.

De todos los personajes que pululan, Daniel Ceballos. Habló de posibles voceros que aparezcan a futuro.

Lo de Tocorón no es lo que han dicho… Acertaron en lo de Remigio Ceballos. Hasta allí.

El niño Guerrero es un Avatar.

Hay un nombre clave que es Aramaipuro Guerrero. Quien creó todo el perfil de banda internacional del Tren de Aragua fue Tareck El Aissami, cuando él fue gobernador del Estado Aragua.

GRAVE: En una reunión que un amigo de la capital de EEUU asistió, explicaban al personal de DHS que estaban creando condiciones para impedir que criminales venezolanos enviados por el régimen, al tener TPS, SSN, EAD y posteriormente Licencias de conducir con REAL ID, puedan adquirir armamento. Estamos hablando de armas automáticas y semiautomáticas. Una red de criminales venezolanos con armamento sofisticado. Hay un alerta.

INSÓLITO Juan Guaidó, con mayores números de rechazo que Nicolás Maduro, que ya es decir bastante, ahora será profesor en la Universidad de La Florida, para hablar de lo que no hizo, es decir “mentir”. Lo llaman “líder” y solo fue jefe por 9 días. Qué decepción tengo de este centro universitario. Ahora el referido podrá justificar la vida que se da en el imperio, tanto él como su familia. Si yo fuera padre de algún alumno, exigiría explicaciones con base a hechos y no a “publicidad pagas”. El colmo es que la organización que lo apoya es de corte de economía liberal y Guaidó es socialista. Su partido Voluntad Popular es miembro de la Internacional Socialista.

