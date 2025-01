María Corina no es Edmundo ni tampoco Guaidó.

Todavía los venezolanos no definen en su justa dimensión la referencia política de esta mujer, a la cual muchos hemos criticado porque ciertamente ha cometido errores (y quien no en política), pero ayer demostró que habló con la verdad, cuando dijo que iba a estar en la concentración contra la juramentación de Maduro y lo hizo.

Igual podemos decir de Juan Pablo Guanipa, con el cual tengo serias diferencias.

Ellos estuvieron, hablaron, saludaron y fueron solidarios con los presentes.

Anuncios

Bueno no caminaron al frente y eso es “perdonable” dada las características del operativo militar que los rodeaba.

El round del primer día o el anunciado 9 de enero 2025, lo ganó María Corina Machado, no por la cantidad de personas asistentes, lo cual es justificable, sino por el valor de aparecer ante la expectativa creada a su alrededor.

Entiendo a lo que juega el régimen, no así los venezolanos que ven en ese acto un hecho de valentía de una dirigente, de una lideresa cabeza de la oposición.

¿Por qué esta distinción?

María Corina puede tildarse de cualquier cosa. A mi juicio carece de un buen equipo político. Su jefe de campaña no tiene “burdel político”, al igual que muchos de su comando. Otros de su entorno regional, huyeron sin justificación el día después de las elecciones del 28Jul.

Eso no impide que entre piedras, huecos y lógicamente caídas, María Corina avance.

Lo sucedido ayer, no pone a ganar a María Corina, ni la acerca al poder, ni fortalece la asunción de Edmundo González a la presidencia.

Lo que sí logra es demostrar la gran debilidad de Nicolás y su mando, incluido el inefable Diosdado, líder indiscutible del PSUV o lo que queda de este movimiento.

María Corina se erige una vez más como la representación del malestar, de la rabia, de la desesperación popular contra quienes en 25 años han destruido la nación. Uno de sus grandes logros y daños al mismo tiempo, es que nos convirtieron en un país de migrantes, que nunca lo fuimos porque no teníamos esa necesidad.

8 millones de venezolanos se “la mentan” todos los días a Nicolás, a Delcy, a Jorge, a Diosdado, entre otros.

María Corina y Juan Pablo Guanipa demostraron que ese aparataje de seguridad, vendido con “bombos y platillos” no es más que una gran obra de teatro, un «fake» plasmado en anuncios, frases y publicidad.

Muchos ahora dicen: “Ahora si creo que puede entrar Erick Prince”, si no pudieron impedir que María Corina hablará mucho menos lograrían con un experto en el combate de dilatada carrera militar.

Lo más importante logrado el 9ENE

El gran objetivo alcanzado por María Corina el día jueves 9 de enero 2025 es haber logrado que el Presidente Electo de los Estados Unidos Donald Trump, rompiera su silencio de varios meses sobre la presidencia alcanzada por Edmundo González, al cual reconoció como tal.

Ese costo es incalculable para el régimen de Nicolás y seguramente rodarán cabezas por ese hecho. Hasta la del mismo Diosdado peligra.

Muchos nos preguntamos: ¿Será que ciertamente algunos militares u organismos de seguridad la respaldan?.

¿Cómo salieron tan fácil y se mostraron frente a los uniformados, prácticamente burlándose de sus medidas de seguridad?

Estrategia del gobierno

Con María Corina intentan jugar como lo hicieron con Juan Guaidó. El asunto es que el apodado “interino” es obra de la casualidad, sin formación, sin discurso y María Corina tiene más de 20 años de lucha, de constancia y eso tiene un mérito enorme.

Maduro pretende que María Corina se agote ella misma y pierda poder de convocatoria, de reconocimiento. Parafraseando al Padre Ocando del Zulia, señalaba “Los locos pelean solos”. Eso se dice muy fácil pero no lo es realmente.

Ella ha descubierto al igual que Trump y otros políticos modernos el poder de las redes, además de que la mujer tiene formación académica y política.

Sus obstáculos son los mismos de los políticos que han gobernado en los últimos 40 años: Carecen de buenas organizaciones políticas y por eso, ellos (incluida MCM) no les prestan atención.

Es la gran diferencia de la maquinaria política que hizo Chávez: Están formados políticamente, tristemente son muy buenos para lo malo y muy malos para lo bueno. Tanto es así, que el gran defecto de Nicolás es su bajo nivel con respecto a muchos de sus militantes.

El régimen no juega a “detener” a María Corina y eso a la larga puede ser bueno para ellos, hecha la salvedad de la coyuntura actual que María Corina ha sabido utilizar.

Errores a resaltar de María Corina

Su alianza con muchos políticos de dudosa reputación y con evidente arraigo en nutrirse de la cosa pública, la hace deslucir.

Mientras que critica a unos como Rosales o Ramos Allup, defiende a otros igual o peores como Leopoldo, Superlano, por mencionar dos.

Adelanta escenarios que debería esperar a tener el poder real para alejarlos, hasta si lo prefiere “destruir”, no antes, mientras es una mera expectativa, muy respetable, muy valiente y valiosa, hasta ahí.

De hecho, son inocultables sus diferencias con Edmundo González y de eso hablaré en otra columna.

Las explicaciones

Otra de las consecuencias de la aparición de María Corina Machado después de 133 días de ausencia de las calles, es saber dónde estaba y cómo llegó sin ser impedida, tanto ella como Juan Pablo Guanipa, a la concentración de Chacao en Caracas.

Repito ¿Fueron o no ayudados?

¿Es una jugada de Diosdado para erosionar el poder de mando y piso político de Nicolás o viceversa?

¿Fue o no detenida y si lo hicieron por qué la soltaron?

El único problema

Finalmente y en medio de todas estás vicisitudes Nicolás Maduro se ha juramentado como Presidente, sin haber sido electo, sin votos y con una diferencia en su contra de más de 40 puntos.

Definitivamente el nivel de comprensión, de paciencia y de madurez de muchos venezolanos, será puesto a prueba.

Decirle a la gente ahora que el 9 de enero, o el día siguiente, era una fecha de inicio y no de final, tendrá repercusiones políticas y psicológicas.

Más de uno se decepcionara, deprimirá, perderá las esperanzas, porque ya no aguanta más.

Como en medio de la crisis que los venezolanos viven se le explicará para que lo acepten y no desfallezcan.

La resiliencia de los venezolanos llega a niveles superlativos.

Muchos, por no decir el 90% de los políticos en ejercicio de un cargo público o de una representación partidista, hablan de una crisis que ellos no sufren y la gente lo sabe. Lo comenta con rabia. Muestran incomprensión y es normal.

Ellos hablan del hambre con la nevera repleta, de malos servicios públicos como la electricidad y el agua, con plantas y sistemas de generación para mantener encendidas sus luces, sus televisores, sus acondicionadores de aire, etcétera y pagan en dólares para llenar sus tanques inmensos de agua potable.

Viajan en primera clase y muchos en vuelos privados. Usan guardaespaldas.

El venezolano común, siente que no hay salida. Sobre todo cuando a partir de la presidencia de Trump, emigrar ya no es negocio para ninguna nación.

Cae uno caen todos

LEDEZMA MUY COMENTADO se dice en el entorno opositor que en Argentina quiso “arropar” a EGU. Ósea la joya de la corona soy yo. Eso cayó mal en EGU y su entorno y con el agravante de su yerno preso y sentenciado por lavado en los EEUU, le dijeron que de Argentina se fuera directamente a Panamá.

CAMBIOS: El 1 de enero de 2025 marcará la llegada de una nueva generación: la Generación Beta. Este grupo estará conformado por los niños nacidos entre 2025 y 2039, quienes se estima que representarán el 16% de la población mundial para 2035. Muchos de ellos podrían vivir hasta el siglo XXII, según el investigador social Mark McCrindle, conocido por definir las etiquetas generacionales.

La Generación Beta sucede a la Generación Alfa (2010-2024), que a su vez fue precedida por la Generación Z (1996-2010) y los millennials (1981-1996). El nombre sigue la convención iniciada con la Generación Alfa, utilizando el alfabeto griego para reflejar una nueva etapa en la historia de la humanidad.

Los llamados «bebés beta» crecerán en un mundo donde la tecnología estará profundamente integrada en la vida diaria. Se estima que sean la primera generación en convivir de forma habitual con el transporte autónomo masivo, las tecnologías de salud portátiles y los entornos virtuales inmersivos.

Según McCrindle, mientras que la Generación Alfa presenció el auge de la tecnología inteligente y la Inteligencia Artificial, la Generación Beta vivirá en una era donde estas herramientas estarán completamente incorporadas en áreas como la educación, la salud, el trabajo y el entretenimiento.

A pesar de tener un acceso sin precedentes a la tecnología, la Generación Beta enfrentará desafíos significativos, como el cambio climático, la urbanización y las transformaciones en la dinámica poblacional. Estos retos probablemente los llevarán a priorizar la adaptabilidad, la sostenibilidad y la colaboración.

De igual forma, en un mundo cada vez más digital, esta generación deberá encontrar nuevas formas de establecer conexiones significativas y reales.

¿Qué otros retos crees que enfrentará la Generación Beta?

CRÍTICOS DE EGU Recibo una nota que dice: “Otra cosa Angel, España te de asilo, protección, oficina, carro y dinero y tu primera salida a América es con quien ha ofendido y descalificado a quien te ha dado todo eso? Me parece por lo menos inapropiado e inoportuno”.

ANTES DEL 9ENE Tengo información que María Corina sostuvo una discusión muy fuerte con Marco Rubio hace unas semanas atrás.

La discusión terminó en malos términos. Y nadie de ella tiene llegada con Trump. Su representante en USA, es una señora que vive en Port San Lucy, Florida, es una radical de extrema derecha que no quiere tener contacto con la política tradicional.

Aparte, un abogado cercano a Trump llamó a MCM días atrás para ponerlos a hablar y ella no atendió el teléfono.

Y Edmundo busca , a través de Milei, que Trump lo atienda o al menos que alguien de su entorno lo haga.

Y un dato no menor de importancia: Edmundo recibirá el 10 de enero en Panamá o en otro país… Me cuentan que la salida de Carlos Vecchio le hizo mucho daño a la oposición porque nadie en Washington, ha podido reconstruir los vínculos que Carlos había logrado, todo esto como consecuencia de que los tres partidos (AD,UNT y PJ) liquidaron al gobierno interino y con ello se produjo la salida de Vecchio por Smolansky que no tiene la más mínima llegada a la Casa Blanca….. Como señalé ut supra, los hechos del 9ENE en Caracas ayudaron a apurar el pronunciamiento de Trump.

LO QUE VIENE 10ENE…El 9Ene el round lo ganó María Corina Machado y Juan Pablo Guanipa. El round del 10Ene sin lugar a dudas, lo ganó Nicolás Maduro y Diosdado Cabello, pues el primero se juramentó a pesar de no haber sido electo, de tener más de 40 puntos de diferencia en su contra.

Se materializó un golpe de estado en Venezuela y como diría el Chapulín Colorado ¿Ahora quién podrá ayudarnos?

Biden tiene 10 días para hacer algo y Trump a partir del 20 enero, habiendo reconocido a Edmundo González Urrutia como Presidente Electo, ¿intervendrá o se entenderá con Nicolás?

Me llega esto: El kikiriki del “Pollo” Carvajal:

Para todos aquellos interesados en el comportamiento aviar y de otros “pajarracos” afines, les recuerdo que «El Pollo» Carvajal cantó. Por cierto, no importa si lo hizo en la complaciente Madrid del amistoso rey de la baraja o en el paseo que hizo a este país, EE.UU.

Digo: antes de que el señor Blinken lo regresará a España nuevamente, como si se tratara de un error del Departamento de Migración o de Justicia de los Estados Unidos de Norteamérica.

Lo importante, para poner en su tamaño real el “canto” del general Carvajal, alias “El Pollo”, es que él fue el número uno de la contrainteligencia de Hugo Rafael Chávez Frías.

Para ponerlo con todas sus letras y comas: el individuo que en Venezuela se las sabía todas y se las “conocía” a todos.

Desde los cuadros de las fuerzas armadas bolivarianas, ministros, enchufados, empresarios, periodistas, “colaboradores” de la oposición y el resto de la flora y fauna del siglo XXI; todos los metidos hasta los hombros en cualquier negocio sucio con el dinero de todos los venezolanos fue de su conocimiento.

Pero, muy en particular, el general Carvajal posee un valor estratégico realmente increíble en lo concerniente a la información de la organización y funcionamiento del poderosísimo Cartel de los Soles. Como todo el mundo conoce, un importantísimo brazo de la revolución del siglo XXI, dedicado a la producción y distribución de drogas bajo la sombra protectora del estado venezolano.

Y para repetirlo a todos aquellos que aún no se lo creen, lo del negocio de estupefacientes desde las fuerzas armadas bolivarianas ni es un invento, ni tampoco una serie de Netflix. Recuerden: el general Clíver Alcalá Cordones se encuentra en este momento pagando una chorrera de años en una cárcel federal de este país por haber sido una pieza importantísima del “comandante eterno” en el negocio de la producción y venta de drogas «Hechas en socialismo» para resto del mundo.

De modo que si el presidente Donald Trump piensa elevar a niveles de “castigo” los aranceles de todos sobre todos los cacharros que entran en este país «Made in China», por lo del fentanilo y los precipitadores que produce y vende sin ningún control China, y que terminan en las calles de este país, cualquier otro “ajuste” debe y puede ser posible.

¿Imagínense ustedes lo que le pueden aplicar a fulanitos como los señalados en Venezuela que meten, vía México, toneladas y toneladas de drogas tradicionales con iguales y espantosos efectos sociales?

Nuevamente, con el “canto” del «Pollo», el asunto no se le pone más fácil a las cucarachas del siglo XXI con la nueva administración federal de Donal Trump.

De manera que le guste a quien le guste, o lo crea quien lo quiera creer, las declaraciones hechas públicas del general Carvajal están más vigentes que nunca.

«El Pollo» sabe que, a excepción de la primera elección presidencial, todas las demás las perdió, pero aplicó la máquina Smartmatic y la oposición calló. Sabe que Chávez murió en La Habana, que fue cremado y murió sin una pierna. Y sabe también que Maduro no es venezolano y que es caliche.

Quizás el señor Biden no le dio suficiente importancia al mencionado “plumífero”. Quizás esa actitud contribuyó a que la señora Harris perdiera tan aparatosamente las elecciones del pasado noviembre en este país. ¡Digo yo…!

Pero las cosas cambian, ¿verdad? Y hoy la brisa sopla desde la parte derecha de la Rosa de los Vientos. Total, como decimos en Venezuela: la orquesta está que comienza a tocar un joropo. Llegó la hora de calzarse las alpargatas…

Peligro en Estados Unidos: Surge iniciativa para denunciar a inmigrantes ilegales, lograr captura y otorgar recompensa de US$1000, 00 dólares

Ha surgido una iniciativa que promueve dar una recompensa de US$1,000 dólares a residentes del estado de Missouri, que denuncien a migrante indocumentado, y que sea efectuada el arresto, propuesta presentada por el senador estatal electo David Gregory, por Missouri, Estados Unidos, conocida la iniciativa como SB 72, teniendo el argumento de luchar contra la inmigración irregular en dicho estado, lo que genera serias críticas.

Al conocer el proyecto de ley, el cual ha sido presentado en el mes de diciembre, plantea la creación de un sistema estatal para facilitar las denuncias ciudadanas, por lo que el Departamento de Seguridad Pública del estado de Missouri deberá desarrollar una línea telefónica gratuita, así como un correo electrónico y un portal en línea para recibir reportes de migrantes indocumentados.

Caza recompensas por capturar inmigrantes ilegales

Además, la iniciativa incluye la creación del Programa de Cazadores de Recompensas Certificados contra Migrantes Ilegales, el cual permitiría a agentes de fianzas y de recuperación de garantías certificarse para localizar y detener a las personas inmigrantes en situación irregular.

La SB 72 convierte en delito grave el estar en Missouri en forma ilegal y, finalmente, permitirá que las fuerzas del orden de Missouri encuentren y arresten a inmigrantes ilegales”, escribió en la plataforma X. También subrayó la importancia de la participación ciudadana, argumentando que “necesitamos manos a la obra”.

Los equipos jurídicos de organizaciones pro inmigrantes estadounidenses, argumentan que la propuesta, fomenta la discriminación y el perfil racial, ya que podría incentivar a las personas a denunciar a individuos basándose en su apariencia física o origen nacional, así como la constitucionalidad de la propuesta, con la argumentación de violar derechos civiles y constitucionales, concluye Castro Molina.

ESPECULACIONES: María Corina fue o no detenida.

Abundan informaciones y detalles. Simplemente señaló que cualquiera haya sido la causa, la autoría, el régimen y su escandalosa demostración de “fuerza” quedó muy mal parada ante la opinión pública.

También me señalan que dentro del entorno de MCM, hay un “esquirol” que juega su propio juego y sus intereses de sangre comprometidos. Que el gobierno maneja información sobre la agenda de MCM.

CONTRA TODOS LOS PRONÓSTICOS DE ALGUNOS MEDIOS:

Edmundo González no llegó ni los expresidentes latinoamericanos aparecieron.

NO LLEGARON: Los militares “institucionales”. Maduro se juramentó sin problemas de intervención militar. Ni Prince, ni Simonovis, ni todos los “influencers” miameros acertaron. Cada uno que asuma su barranco. Yo asumo el mío.

TAMPOCO LLEGARON: Las actas. El gran problema, el gran “rayón” como diría un chamo, es que las ACTAS con su código QR no han aparecido. Maduro podrá juramentarse pero no legitimarse.

LA REFORMA CONSTITUCIONAL: Contempla la eliminación de los gobernadores y alcaldes, consejos legislativos y concejos municipales como los conocemos actualmente.

LA INCÓGNITA que harán las actuales autoridades políticas y de gobierno donde un “opositor” aparece como cabeza…El tiempo y la dinámica lo mostraran…

Se me acabó el papel

Sígueme como @angelmonagas.

Estamos en Youtube, Instagram, TikTok, Facebook y X.