(18 de julio del 2023. El Venezolano).- La cantante venezolana María Conchita Alonso regresa con su gira “Sin… Vergüenza” por Estados Unidos y México con un invitado especial: Daniel René, del programa de HBO A Tiny Audience y exmiembro de MDO.

La gira María Conchita “Sin…Vergüenza Tour” después de pruebas de audiencia en septiembre (EE.UU.) y noviembre (México) recorrerá el mundo.

La primera prueba de la gira será el sábado 23 de septiembre en el Amaturo at Theater/Broward Center for the Performing Arts con entrada limitada disponible para el público, informó All Parts Move.

Daniel René, será su invitado especial entre otros músicos selectos, con quienes María Conchita hablará de “todo”, de todos esos momentos “oooh” “aaah” y “no puede ser” de su vida, reportó Notistarz.

Los éxitos musicales de María Conchita Alonso, más de 110 películas y programas de televisión, innumerables portadas de revista y el certamen de Miss Mundo forman parte de la historia de la artista que hizo la escena del desnudo en la bañera con Robin Williams en Moscow On The Hudson.

La lección de beso cinematográfico que le impartió a Arnold Schwarzenegger, su oposición a Hugo Chávez y su legendario enfrentamiento con Sean Penn, su compañero de reparto en Colors – en el aeropuerto, todos tienen una historia de María Conchita que compartir.