(07 de julio del 2023. El Venezolano).- Manuel Alejandro Núñez, conocido en redes sociales como Manuel Conecta, iniciará un nuevo proyecto, con el cual busca seleccionar a talentos musicales de la calle con “Como Suena Venezuela”, pero sin dejar de lado sus otras labores sociales en el país.

El influencers zuliano indicó que pronto comenzará una campaña de expectativa para promover la actividad en las plataformas digitales. Agregó que aunque tienen una fecha tentativa para arrancar con la producción de las series tipo reality shows no desvelarán nada hasta concretarse todo lo planeado.

“No es más que lo que yo venía haciendo desde enero que es regalando videos musicales, pero de una manera más profesional. Con un grupo de producción, pre producción, cámaras profesionales, micrófonos y al mismo tiempo de grabar los videos se va a hacer la documentación del proceso musical en el cual vamos a recorrer durante 50 días continuos las ciudades más importantes del país, a modo de gira para poder captar talentos y poder cumplirle su sueño”, expresó el creador de contenido.

Este proyecto que promete seguir dando bendiciones a las personas que más lo necesitan, cuenta con el respaldo de Wise The Gold Pen y su equipo, al igual que el grupo de trabajo de Manuel Conecta, quienes desde hace varios años han llenado de sonrisas muchos hogares venezolanos con sus obras sociales como las donaciones de alimentos y dinero, en todo el territorio Nacional.

La alianza musical entre el equipo de Manuel y Wise (@wisethegoldpen) tiene productores reconocidos a nivel internacional. Además , de tener de su lado personalidades de Puerto Rico, República Dominicana y Colombia, que vinieron al país para tener la posibilidad de recuperar la industria de la música en Venezuela.

“Que mejor forma de hacerlo que desde sus raíces, desde las calles de donde se encuentran tantos talentos que por alguna razón no pueden ser escuchados, por no recibir el apoyo que requieren. Todo parte de la base de eso, que vamos a buscar ir desde las raíces para poder realzar el talento que existe en Venezuela” aseguró Núñez, con respecto a cómo seleccionarán a los talentos emergentes.

Mencionó que durante los primeros cinco meses de la iniciativa, tuvo la oportunidad de regalar cinco videoclips, de los cuales tres fueron tendencia en YouTube, por lo que con orgullo relató que “la receptividad de la gente ha sido buena gracias a Dios. Tanto así que al día de hoy después de subir cinco capítulos, empezamos a tener conversaciones con Wise, productores, escritores con los cuales se firmó una alianza para realizar una serie tipo reality show recorriendo Venezuela regalando videos musicales y cumpliendo los sueños de aquellos que se encuentran en las calles de Venezuela”.

Talento de calle

Realizar una gira por el país es algo que a Manuel Conecta lo tiene emocionado, porque debido a eso tiene la oportunidad de captar talentos para poder hacer que mediante la música salgan adelante y de esa forma tener un mejor futuro.

“Es una iniciativa tan hermosa que no dará tiempo de recorrer todo el país, pero vamos a intentar pisar una gran cantidad de ciudades que hasta el momento no tenemos definidas, pero estoy seguro que serán muchísimas”.

Al ser interrogado sobre quién será la primera persona que impulsarán en el medio musical, relató que no puede dar detalles por el momento, pero que sí se realizará una campaña de expectativa y posteriormente el público en general decidirá quiénes serán los nuevos talentos a través de los videos que les envíen por redes sociales.

Recalcó que pronto activarán una plataforma para que las personas puedan enviar los videos que ellos consideren oportunos para participar en”Como Suena Venezuela”.

Por esa misma vía van a contar los talentos que visitarán en distintas partes del país. Manuel Conecta indicó que el proyecto tendrá sus propias redes sociales, pero todo será anunciado a su tiempo para que puede existir una mejor estructura y las personas sepan en qué momento enviar los vídeos y porque canales lo pueden hacer.

Con la misma sed de ayuda

Aunque @manuelconecta este ejecutando “Como suena Venezuela”, no dejará de lado sus otras obras sociales. Al contrario, seguirá repartiendo “bendiciones” al prójimo.

“Muchas personas me han preguntado si voy a dejar de realizar ayudas. Evidentemente no. Las ayudas se van a multiplicar porque mientras siga haciendo cosas más grandes e involucre a personas que me puedan ayudar, involucre a marcas que también se quieran unir y ser parte de la alianza, podré dar muchas más sorpresas en las calles. Simplemente son proyectos alternos”, afirmó.

Este joven venezolano que cuenta con más de 2 millones 700 mil seguidores en su cuenta de Instagram @manuelconecta, destacó que la esencia de las redes sociales es intentar variar constantemente y siempre buscar la forma de actualizarse para perdurar con el tiempo y mantenerse firme en sus objetivos: “Cuando uno logra tocar distintas ramas y distintos temas, logra causar una mayor cantidad de ayuda y por ende un mayor impacto y de eso se trata todo. Uno tiene que adaptarse a las nuevas tendencias que aparecen en las redes, ser creativos. Buscar ideas nuevas o que no sean comunes para tener un mayor número de ayudas”, aseguró.

Que este incursionando en otros ámbitos no quiere decir que deja de prestar una mano amiga a quien lo necesite. Todo lo contrario, Manuel está en busca de nuevas ideas para agrandar su capacidad de apoyar a los más necesitados.

A finales de junio anunció que lanzó un disco mix en Spotify donde muestra sus propias canciones instrumentales para los videos que publica en las plataformas digitales.

Sus seguidores podrán conseguir los temas en el perfil de @Manuel Conecta.

Además, junto a su equipo de trabajo están desarrollando la idea de tener un filtro que será bastante interactivo para que las personas puedan tener la posibilidad de involucrarse cada vez más con los proyectos que están haciendo y así lo pueda replicar.

Núñez detalló que aparte de “Como Suena Venezuela”, desde febrero laboran con algunas instituciones ligadas al fútbol a nivel internacional, entre ellas el River Plate de Argentina, para también impulsar el talento deportivo.

“Hay que darle un giro a todo para no quedarse estancados en un sólo proyecto. No está mal variar para que la gente esté más conectada con lo que estamos haciendo, dijo el creador de contenido venezolano.