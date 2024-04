(23 de abril del 2024 El Venezolano).- El presidente venezolano, Nicolás Maduro, anunció este martes que tras recibir una propuesta del fiscal general de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, su Administración está dispuesta a recibir nuevamente una oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU, entidad liderada por el abogado austríaco Volker Turk.

“Estoy de acuerdo en que superemos las diferencias, el conflicto que tuvimos, y estoy preparado para recibir al enviado de Volker Turk pronto, como siempre”, dijo Maduro en una transmisión televisada, en la que estuvo acompañado por Khan.

El mandatario aseguró que “las puertas del Palacio de Miraflores están abiertas” para recibir a Turk o a cualquiera de sus colaboradores, en interés de cerrar las brechas que obligaron a Caracas a poner fin a la cooperación con la oficina del Alto Comisionado, con la que empezó a colaborar en 2019.

“Reconstruyamos los puentes de comunicación sobre la base del respeto, del diálogo y la comunicación. Estoy de acuerdo, he acogido con beneplácito la propuesta que me trajo el día de ayer y que me ratificó el día de hoy el fiscal Karim Khan”, recalcó.

En febrero pasado, la Administración venezolana puso fin a su cooperación técnica con el despacho de Turk, en rechazo a lo que calificó como una “actitud colonialista, abusiva y violadora de la Carta de las Naciones Unidas”, dada la defensa que realizaron sus miembros de personas sindicadas de haber participado en conspiraciones sediciosas contra Maduro.

