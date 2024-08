(19 de agosto del 2024. El Venezolano).- El gobernante Nicolás Maduro sostuvo un encuentro con líderes nacionales y regionales del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv) para hacer un balance, según dijo, de los “intentos de golpe de estado” contra su gobierno, luego de las elecciones presidenciales del 28 de julio.

Al referirse a los supuestos planes de violencia de los que responsabiliza directamente a la líder opositora, María Corina Machado y al candidato presidencial Edmundo González Urrutia, Maduro aseguró una y otra vez que el diplomático permanece “escondido” y “huye de la justicia”, sin especificar de qué delito se le acusa ni cuándo habría sido imputado por petición de la Fiscalía General.

“Fue un fracaso el poder de convocatoria, (María Corina Machado) no movió a más de 3.500 personas el 3 de agosto porque la gente no la quiere, no quiere su odio, sus propios votantes la dejaron sola y el Edmundo González está escondido, fugitivo de la justicia desde ese día”, dijo.

Anuncios

Lo tildó además de cobarde y aseguró que se prepara para huir del país, tal como hizo el expresidente de la Asamblea Nacional (AN) y del gobierno interino, Juan Guaidó. También lo señaló, al igual que Machado, de estar detrás de un supuesto asalto a Miraflores el 30 de julio, así como del asesinato de dos activistas mujeres del Psuv en Aragua y el estado Bolívar y de funcionarios de la Guardia Nacional en las protestas postelectorales. Aseguró que la movilización de seguidores hacia el Palacio Presidencial evitó que se consumaran los presuntos planes y fustigó a medios internacionales como CNN, EFE y AFP de invisibilizar la manifestación del Psuv.

Aseguró que manifestación mundial fue “derrotada”

“Nuestra táctica es ofensiva, cívica militar policial. Antes era a cada 11 le sale su 13, hoy es más nunca un 11 de abril, más nunca un golpe de estado”, exclamó en compañía de altos dirigentes rojos como Diosdado Cabello y Jorge Rodríguez.

Edmundo González se ha limitado en los últimos días a hacer apariciones en sus redes sociales en los que demanda a Maduro aceptar su derrota electoral y facilitar una transición, además de agradecer el apoyo internacional de países como Brasil y bloques como la Organización de Estados Americanos (OEA).

“El sábado (17 de agosto) derrotamos a María violencia y al cobarde y ausente de Edmundo González (…) hemos logrado superar las dificultades”, dijo Maduro en alusión a la protesta mundial que protagonizaron ciudadanos, tanto en Caracas como en múltiples países, para exigir respeto a los resultados electorales a favor de Edmundo González, quien no estuvo presente en la actividad en la avenida Francisco de Miranda.

Maduro sostuvo que su proyecto político se basa en la paz y estabilidad del país y que la violencia está del lado de la oposición y reiteró que, si sus adversarios hubieran tomado el poder después del 28 de julio, la consecuencia hubiera sido un “baño de sangre”. Volvió a proponer un diálogo nacional para consolidar la revolución política y económica que aseguró, sacará adelante el paí, reportó Efecto Cocuyo.

“Es imposible construir nación desde la mezquindad, del ego, imponerle al país sus proyectos excluyentes, elitescos, por eso es que el fascismo ha fracasado en la patria de Bolívar, no tiene cabida. Jamás de los jamases el fascismo llegará al poder en Venezuela, no lo permitiremos, que lo sepan, los nacidos y los que están por nacer”, agregó.

El gobernante, proclamado por el Poder Electoral como reelecto, sin que hasta ahora se muestren los resultados mesa por mesa de votación, la emprendió de nuevo contra los influencer como Lele Pons, que han dado cabida a María Corina Machado en sus plataformas en las redes sociales y les aseguró que el contacto directo “cara a cara” del Psuv con la gente podrá más que sus mensajes “de odio”.

“Puede más el contacto directo que los influencer en las redes sociales saturadas de odio y manipulación, hasta que llegue el día de cambiar la correlación de fuerzas, no falta mucho, esa hegemonía que hoy tienen la perderán habrá alternativas”, aseguró.

A su juicio, los líderes políticos tradicionales entre los que nombró a Henrique Capriles, Manuel Rosales, Tomás Guanipa, Luis Emilio Rondón, Stalin González y partidos como Acción Democrática y Primero Justicia fueron “sustituidos” por los llamados influencer, en una especie de “hegemonía comunicacional” que encabeza Machado.

También recalcó que pronunciamientos de organismos como la OEA, ni la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ni desde Washington, podrán con su gobierno.

Maduro dictó líneas de acción a la dirigencia nacional y regional del Psuv para derrotar «golpe de estado»

Mensaje para artistas

Un mensaje envió además a artistas nacionales a los que instó a “reflexionar” si quieren conservar su carrera en el país, en vista de que, dijo, fueron presionados para que se manifestaran en apoyo a la oposición. También les recordó que aquí siguen sus familias.

“Ustedes deciden si quieren seguir haciendo carrera en Venezuela, ellos los compran y les pagan y los abandonan, cuando María violencia fascista se vaya millonaria y el cobarde criminal de Edmundo González huya como huyó Guaidó, sus carreras quedarán hecha trizas a los ojos del pueblo, igual los influencer en el mundo”, dijo en la alocución partidista que se extendió por dos horas.

Maduro igualmente anunció dos congresos. Uno “contra el fascismo” con invitados de todo el mundo sin fecha precisa. Otro entre el 18 al 29 de octubre para trazar la agenda de acción de gobierno de cara a 2031 y exigió a los líderes del Psuv propuestas concretas. Destacó además que las estatuas de Hugo Chávez que fueron derribadas durante las protestas postelectorales en algunas regiones del país, serán nuevamente levantadas.

“Fascismo digital”

Durante el encuentro partidista, Maduro pidió al presidente de la AN de 2020, Jorge Rodríguez y a Cabello una relación de las leyes para contrarrestar los supuestos planes violentos y castigar el odio. Ambos destacaron la sanción de la ley contra las ONG, el pasado jueves 15 de agosto, información que el gobernante parecía ignorar y la consulta nacional y pronta aprobación (se espera que este 20 de agosto) de la llamada ley contra el fascismo.

Sobre el proyecto de Ley contra el Fascismo, Neofascismo y expresiones similares, aprobada en primera discusión en la AN de 2020, el pasado 2 de abril, Cabello informó que será incluido el “fascismo digital” para castigar el uso de las redes sociales, según explicó, para hacer llamados a cometer crímenes, promover el odio o cualquier otra expresión de violencia. Rodríguez lo denominó “ciberfacismo” y advirtió que la sociedad debe ser vacunada contra este fenómeno.